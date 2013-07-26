Renault 2013 İlk Yarıyıl Finansal Sonuçlarını Açıkladı!

Yeni modellerin başarısı ve maliyet kontrolü, belirsizliği aynı şekilde devam eden bir ortamda Renault’nun direnç göstermesini ve 583 Milyon Avro faaliyet kârı sergilemesini sağladı.

• Grubun cirosu 2012 yılı ilk yarısına göre % 0,9 düşerek 20 Milyar 441 Milyon Avro oldu.

• Grubun faaliyet kârı 583 Milyon Avro oldu (cironun % 2,9’u ); faaliyet kârı 2012 yılı ilk yarısında 508 Milyon Avro (cironun % 2,5’i) olmuştu.

• 2013 ilk yarısında - 832 Milyon Avro düzeyindeki diğer faaliyet gelir ve giderlerinin dikkate alınmasından sonra, Grup 249 Milyon Avro işletme zararı kaydetti (2012 ilk yarısında 545 Milyon Avro kâr). Grup, özellikle İran’daki faaliyetlerini karşılamak üzere 512 Milyon Avro karşılık ayırdı.

• 92 Milyon Avro net kâr elde edildi. 2012 ilk yarısında 774 Milyon Avro idi.

• Otomobil birimi işletme bazında az da olsa 31 Milyon Avro nakit açığı verdi.

• Otomobilin net nakit pozisyonu 2013 Haziran sonu itibariyle 732 Milyon Avro oldu.

• Grubun satışları 1,3 milyon adet oldu (2012 ilk yarısına göre - % 1,9); Başta Fransa olmak üzere Avrupa’daki durgun satışlar uluslararası pazarlardaki artışla telafi edilemedi.



Renault Başkanı Carlos Ghosn «Zorlu bir ortamda, yeni modellerin başarısı, maliyet kontrolü ve bütün ekiplerin seferber olması Renault Grubunun yılın ilk yarısında otomobil biriminde faaliyet kârı elde etmesini sağladı. 2013 için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda ilerliyoruz» dedi.





2013 yılının ilk yarısında, Grubun cirosu % 0,9 düşüşle 20 Milyar 441 Milyon Avro oldu. Uluslararası pazarlardaki büyüme sürecinin devam etmesi Avrupa pazarındaki durgunluğu telafi etmedi.



Otomobil biriminin ciroya katkısı 19 Milyar 383 Milyon Avro'ya ulaşırken, özellikle olumsuz kur etkisi ve satışların düşmesi nedeniyle 2012 ilk yarısına göre % 0,9 düşüş gösterdi. Bununla birlikte bu sonuncu faktörün etkisi bağımsız yetkili satıcıların stoklarındaki artış nedeniyle bir miktar hafifledi.



Buna paralel olarak, Grup özellikle yeni modellerin satışa sunulmasına ve müspet fiyat etkisine bağlı olarak olumlu bir ürün karması kaydetti. Bu ürün karması, Renault markasının değerinin artırılması ve bazı dövizlerin zayıflığının telafi edilmesi amacıyla Grup tarafından hayata geçirilen katı fiyat politikasını yansıtıyor.



Grubun 2013 ilk yarıyıl faaliyet kârı 583 Milyon Avro oldu (2012 ilk yarısında 508 Milyon Avro 1) ve cironun % 2,9’una karşı geldi (2012 ilk yarısında % 2,5).



Otomobil biriminin faaliyet kârı 211 Milyon Avro düzeyine çıkarak (cirosunun % 1,1’i ), 2012 ilk yarısına göre 95 Milyon Avro artış gösterdi. Negatif volüm ve kur etkisine rağmen, Grup fiyat ve maliyetlerin kontrolü politikasından yararlandı.



Satış Finansmanı biriminin 2012 ilk yarısında 392 Milyon Avro1olan Grubun faaliyet kârına katkısı 372 Milyon Avro olarak gerçekleşti. 20 Milyon Avro’luk bu düşüş başta Brezilya’daki olumsuz kur etkisinden, dağıtım maliyetlerinin az da olsa artışından ve ortalama üretim stoklarının risk maliyetinin % 0,40’a düşüşünden kaynaklandı (2012 ilk yarısında % 0,44).



Diğer işletme gelir ve giderleri, İran’daki faaliyetlerin tamamının karşılanmasını sağlayan 512 Milyon Avro karşılık ayrılması, bazı programlardaki 227 Milyon Avro değer kayıpları ve özellikle Fransa’da imzalanmış olan rekabetçilik anlaşmasına bağlı 173 Milyon Avro tutarında yeniden yapılandırma giderleri nedeniyle 832 Milyon Avro negatif bakiye verdi. Böylece, 2012 ilk yarısında 545 Milyon Avro olan işletme karı - 249 Milyon Avro oldu.



Başta Nissan olmak üzere ortak şirketlerin katkısı 2013 yılı ilk yarısında 749 Milyon Avro oldu.



Net kâr 97 Milyon Avro ve Grup payı net kâr 39 Milyon Avro oldu (2012 ilk yarısında 2,703 Avro olan hisse başına kâr payı 0,14 Avro olarak kaydedildi).



Otomobil biriminin nakit akışı 31 Aralık 2012’den bu yana işletme sermayesi ihtiyacındaki değişimin etkisinin dikkate alınmasıyla, az da olsa 31 Milyon Avro açık verdi. 2012 Aralık sonu itibariyle 65 günlük satışa tekabül eden toplam stoklar bu yılın ilk yarısının sonunda 67 günü temsil ettiler.



Otomobil biriminin net nakit pozisyonu 31 Aralık 2012’ye göre 800 Milyon Avro azaldı ve 30 Haziran 2013 itibariyle 732 Milyon Avro oldu.



RCI Banque ise, 2013 Haziran sonu itibariyle Fransa’da ve Almanya’da 2,6 Milyar Avro’ya ulaşan mevduat toplama faaliyetiyle fonlama olanaklarını çeşitlendirmeye devam etti.



2013 BEKLENTİLERİ



Koşulların özellikle Fransa’da öngörülenden daha zorlu olması bekleniyor. Bununla birlikte, yeni modellerinin başarısı ve maliyet düşürme politikası sayesinde, Grup (pazar koşullarında yeni bir bozulma olmaması kaydıyla) aşağıdaki yıllık hedeflerine ulaşma yönünde faaliyetlerini sürdürüyor:

• Dünya satışlarını artırmak,

• Otomobilde faaliyet kârı elde etmek,

• Otomobilde nakit fazlası elde etmek.





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Renault’nun ilk yarıyıl konsolide sonuçları

Milyon Avro 2013 İlk yarıyıl 2012 ilk yarıyıl düzeltilen [1] 2012 ilk yarıyıl yayınlanan Grubun cirosu 20 441 20 622 20 935 Faaliyet kârı Cironun % 583 %2,9 508 %2,5 482 %2,3 Diğer işletme gelir ve giderleri -832 37 37 İşletme kârı -249 545 519 Finansal netice -139 -154 -127 Bağlı şirketlerin kâra katkısı 749 619 630 Nissan 766 553 564 Volvo - 68 68 AVTOVAZ -10 4 4 Cari ve ertelenmiş vergiler -264 -236 -236 Net kâr 97 774 786 Grup payı net kâr 39 734 746 Otomobil biriminin nakit akışı -31 -207 -200





EK BİLGİLER

Grubun 30 Haziran 2013 itibariyle konsolide hesapları 25 Temmuz 2013 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu tarafından onaylandı.

Grubun bağımsız denetçileri bu hesaplarla sınırlı olarak denetimlerini gerçekleştirdiler ve altı aylık finansal bilgilendirme raporu hazırlanıyor.

2013 ilk yarısının finansal neticelerinin kapsamlı bir analizini içeren faaliyet raporu www.renault.com « Finance » bölümünde incelenebilir.



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