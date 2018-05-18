Renault açıklamasına göre, 16 yaş ve üzeri herhangi bir marka ve model binek ya da hafif ticari aracını yenilemek isteyen müşteriler, kendi adlarına perakende alımlarında geçerli olan kampanyadan faydalanabiliyor.

5 BİN LİRA İNDİRİM

Renault ve Dacia, kampanya kapsamında Clio HB, Clio Sport Tourer, Kangoo Multix, Kangoo Express, Sandero, Lodgy, Dokker Combi ve Dokker Van'ın perakende satın alımlarında, anahtar teslim fiyatı üzerinden ek 5 bin TL'lik indirim sağlıyor.

Bu kampanya çerçevesinde hurda teşviki kapsamındaki binek ya da hafif ticari araç, aynı sınıfta olan Renault ya da Dacia araçla yenilenebiliyor.

YÜZDE 1.44 FAİZ

Müşteriler, hurda teslimine yönelik Hurda Belgesi'ni ibraz ederek ilgili indirimi kullanması halinde, Renault Finans'tan yüzde 1,44 faiz oranı ile kredi kullanma hakkına da sahip olabiliyor.

AA