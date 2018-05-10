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Renfroe’ya İtalya’dan talip var!

Galatasaray Odeabank’ta hayal kırıklığı yaratan Alex Renfroe’ya İtalya’dan talip var.

Renfroe’ya İtalya’dan talip var!
Galatasaray Odeabank’ta hayal kırıklığı bir performans sergileyen Alex Renfroe’yu bir başka ekip 2017/18 bitmeden kadrosuna istiyor!

SportChannel 214 adlı İtalyan medya organının haberine göre Avellino, Alex Renfroe‘yu İtalya’ya geri getirmeyi planlıyor.

1986 doğumlu Amerikalı oyun kurucu, 2017/18 sezonunu Galatasaray Odeabank’la bitirmek üzere ancak bu yıl ne EuroCup’ta ne de Basketbol Süper Ligi’nde beklentileri karşılayabilmiş değil.

Renfroe‘nun 2011-12 sezonundan Birindisi’yle İtalya tecrübesi bulunuyor.

Habere göre İtalyan ekibi oyuncuyu kadrosuna hemen katmak için elinden geleni yapıyor ama henüz sarı-kırmızılı ekibimizi transfere ikna edebilmiş değil. Yine de pazarlığın transferle sonuçlanması bekleniyor.

EuroHoops


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