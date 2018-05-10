Renfroe’ya İtalya’dan talip var!

Erdinç Şahin

’ta hayal kırıklığı bir performans sergileyenbir başka ekip 2017/18 bitmeden kadrosuna istiyoradlı İtalyan medya organının haberine göre Avellino, Alex Renfroe‘yu İtalya’ya geri getirmeyi planlıyor.1986 doğumlu Amerikalı oyun kurucu, 2017/18 sezonunu Galatasaray Odeabank’la bitirmek üzere ancak bu yıl ne EuroCup’ta ne de Basketbol Süper Ligi’nde beklentileri karşılayabilmiş değil.Renfroe‘nun 2011-12 sezonundan Birindisi’yle İtalya tecrübesi bulunuyor.Habere göre İtalyan ekibi oyuncuyu kadrosuna hemen katmak için elinden geleni yapıyor ama henüz sarı-kırmızılı ekibimizi transfere ikna edebilmiş değil. Yine de pazarlığın transferle sonuçlanması bekleniyor.