Renkli ve lüks yaz
Saat&Saat’in tek yetkili Türkiye distribütörü olduğu Michael Kors saatleri, markanın ikonik saat modellerini yenileyerek yaza merhaba diyor
LÜKS VE GÜNLÜK
İkonik Bradshaw modeli, cesur ve spor-şık duruşuyla sezonun dikkat çeken saat modelleri arasında yerini alıyor. Silikon kayışın ve pembe altın kasanın bir araya geldiği modelde, roma rakamları ve ışıltılı kadran sayesinde çarpıcı şıklık gözler önüne seriliyor.
FEMİNEN VE ÇİÇEKSİ
Soft tonlar ve feminen detaylar Michael Kors saatlerinde yaz mevsiminin sıcaklığını hissettiriyor. Pembe altın renk Sofie saat modeli, sedefli kadranı, kronograf özelliği ve ışıltılı bezeli ile elegant stilinden ödün vermeyenleri cezbediyor. Michael Kors’un en beğenilen saat modellerinden Portia ise pembe altın ve gümüş tonlarının olağanüstü kombinasyonuyla göz kamaştırıyor. Kadranda yer alan çiçeksi detaylar ise saat modeline şıklığına şıklık katıyor. Koleksiyonun son üyesi The Petite Norie, gümüş tonda kasası, bileziği, ışıltılı taşlarla çevrelenmiş bezeli ve kronograf detayları ile saatseverlerin ilgi odağı oluyor.