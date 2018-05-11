Renkli ve lüks yaz

LÜKS VE GÜNLÜK

FEMİNEN VE ÇİÇEKSİ

Elif Bayram

Markanın popüler saat modeli, sportif silikon kayış ile yenilenerek günlük stil için ideal bir model haline geliyor. Markanın en popüler saat modelinin kadranına eklenen çiçeksi detaylar ise Michael Kors Yaz 2018 saat koleksiyonunun feminen duruşunu güçlendiriyor.İkonik Bradshaw modeli, cesur ve spor-şık duruşuyla sezonun dikkat çeken saat modelleri arasında yerini alıyor. Silikon kayışın ve pembe altın kasanın bir araya geldiği modelde, roma rakamları ve ışıltılı kadran sayesinde çarpıcı şıklık gözler önüne seriliyor.Soft tonlar ve feminen detaylar Michael Kors saatlerinde yaz mevsiminin sıcaklığını hissettiriyor. Pembe altın renk Sofie saat modeli, sedefli kadranı, kronograf özelliği ve ışıltılı bezeli ile elegant stilinden ödün vermeyenleri cezbediyor. Michael Kors’un en beğenilen saat modellerinden Portia ise pembe altın ve gümüş tonlarının olağanüstü kombinasyonuyla göz kamaştırıyor. Kadranda yer alan çiçeksi detaylar ise saat modeline şıklığına şıklık katıyor. Koleksiyonun son üyesi The Petite Norie, gümüş tonda kasası, bileziği, ışıltılı taşlarla çevrelenmiş bezeli ve kronograf detayları ile saatseverlerin ilgi odağı oluyor.