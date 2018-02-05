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Resmen mucize! Yaşasa bile ayağa kalkamaz denilmişti ama...

Niyazi Topal 2015 yılında bir trafik kazası geçirdi. Gazetelere manşet olan metrobüsün cipe çarptığı kazada genç adam, 2 aya yakın yoğun bakımda kaldı. Bu sırada beyninin sağ ve sol ön lobunun bir kısmı alındı. Doktorların yaşasa bile ayağa kalkamaz dediği Niyazi Topal uygulanan nöroplastisite ve nörojenez tedavileriyle yeniden sağlığına kavuştu

05 Şubat 2018, Pazartesi 14:28
Resmen mucize! Yaşasa bile ayağa kalkamaz denilmişti ama...
Yoğun bakım tedavisinin sonunda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda tedaviye alınan Niyazi Topal, nöroplastisitesinin artırılması (beyinde sağlam sinir hücrelerinin tomurcuklanarak ve bağlantıları artırılarak kapasitelerinin artırılması) yöntemi ile sağlığına kavuştu.

O dönemde sinirli davranışlar, küfürlü konuşma, hafıza bozukluğu ve vücut fonksiyonlarını yerine getirememe gibi sorunları olan Niyazi Topal, bu tedavi sonrası tüm fonksiyonlarını geri kazandı ve normal hayatına geri döndü. 32 yaşındaki Topal'ın 2 ay önce de ilk çocuğu Elif dünyaya geldi.

'KOMŞU BEYİN HÜCRELERİNİN KAPASİTESİ ARTIRILIYOR'

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Derya Uludüz beyin hücrelerinin kendilerini yenileyemediğini ancak nöroplastisite ve nörojenez denilen bu tedavi yöntemiyle komşu beyin hücrelerinin işlevini kaybetmiş hücrelerin yerini devraldığını belirtip sözlerine şöyle devam etti:

"Ölen beyin hücresine komşu sağlam beyin hücresinin, ölen hücrenin kapasitesini devralması için birtakım tedaviler yapmak gerekiyor. Bu çok önemli bir olay çünkü bugüne kadar bütün hastalar kendi kaderlerine bırakılmış, düzelmez, düzelse bile eski hayatına geri dönemez düşüncesiyle takip edilmemiş ve tedavileri yarım kalmış. Oysa ki şu anda bu hastaların sağlam hücrelerinin aktivitesini iki kat, üç kat artırarak ölen hücrelerin görevlerini devralmasını sağlayabileceğimiz birçok tedavi yöntemi var.



Bir hastanın sağlam hücresine nöroplastisite yapabilmemiz için yani o hücrenin kapasitesini 2-3 kat artırarak ölen hücrelerin yerine görevi devralabilmeleri için üç farklı aşama var. Bunlardan bir tanesi, sağlam hücrenin kapasitesini artırmak için o hücrenin enerji ihtiyacını sağlamak ve onun aktivitesini artıracak şekilde besleyebilmek. İkincisi, bu hücrelerin enerji kapasitelerini artırırken etraftaki dokuya zarar verilmemesi yani nöroproteksiyonun sağlanması gerekiyor. Nöroproteksiyon ile tüm nöronları da korumaya alıyoruz. Ayrıca bütün bunları koruma altına almak ve enerji ilaçlarını verebilmek için de damarları daha fazla beyne kan akışını sağlamayı hedefliyoruz. Bu 3 aşamalı bir tedavi sistemi. Hızlı bir yanıt almıyorsunuz ama birkaç ay içinde çok farklılık göstererek nörojenezi tekrar ortaya koymanız ve o hücrelerin görevlerini devralmalarını sağlamanız mümkün."

'ŞİMDİ İHTİYAÇLARINI KENDİSİ GÖRÜYOR'

32 yaşındaki Niyazi Topal 29 yaşındayken geçirdiği kazayı hiç hatırlamazken sonrasında ise sadece çok sinirli olduğunu hatırlıyor. Amcası Davut Topal ise yeğeninin geçirdiği zor günleri şöyle anlattı: "Dengesiz, agresif hareketleri vardı, yanına kimseyi sokmuyordu. Küfrediyordu sürekli. Sağ kolu tutmuyordu. Daha önceki doktorları düzelmeyeceğini, düzelse dahi yatalak olacağını söylemişti. Babasını, annesini tanımıyordu. Ancak şimdi eski haline dönmek üzere ve birçok ihtiyacını kendisi görüyor."

BUSE ÖZEL/DHA


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