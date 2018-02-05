Resmen mucize! Yaşasa bile ayağa kalkamaz denilmişti ama...

'KOMŞU BEYİN HÜCRELERİNİN KAPASİTESİ ARTIRILIYOR'

'ŞİMDİ İHTİYAÇLARINI KENDİSİ GÖRÜYOR'

Senim Tanay

Yoğun bakım tedavisinin sonundaNöroloji Anabilim Dalı’nda tedaviye alınansinin artırılması (beyinde sağlam sinir hücrelerinin tomurcuklanarak ve bağlantıları artırılarak kapasitelerinin artırılması) yöntemi ile sağlığına kavuştu.O dönemde sinirli davranışlar, küfürlü konuşma, hafıza bozukluğu ve vücut fonksiyonlarını yerine getirememe gibi sorunları olan Niyazi Topal, bu tedavi sonrası tüm fonksiyonlarını geri kazandı ve normal hayatına geri döndü. 32 yaşındaki Topal'ın 2 ay önce de ilk çocuğu Elif dünyaya geldi.İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Derya Uludüz beyin hücrelerinin kendilerini yenileyemediğini ancakvedenilen bu tedavi yöntemiyle komşu beyin hücrelerinin işlevini kaybetmiş hücrelerin yerini devraldığını belirtip sözlerine şöyle devam etti:"Ölen beyin hücresine komşu sağlam beyin hücresinin, ölen hücrenin kapasitesini devralması için birtakım tedaviler yapmak gerekiyor. Bu çok önemli bir olay çünkü bugüne kadar bütün hastalar kendi kaderlerine bırakılmış, düzelmez, düzelse bile eski hayatına geri dönemez düşüncesiyle takip edilmemiş ve tedavileri yarım kalmış. Oysa ki şu anda bu hastaların sağlam hücrelerinin aktivitesini iki kat, üç kat artırarak ölen hücrelerin görevlerini devralmasını sağlayabileceğimiz birçok tedavi yöntemi var.Bir hastanın sağlam hücresine nöroplastisite yapabilmemiz için yani o hücrenin kapasitesini 2-3 kat artırarak ölen hücrelerin yerine görevi devralabilmeleri için üç farklı aşama var. Bunlardan bir tanesi, sağlam hücrenin kapasitesini artırmak için o hücrenin enerji ihtiyacını sağlamak ve onun aktivitesini artıracak şekilde besleyebilmek. İkincisi, bu hücrelerin enerji kapasitelerini artırırken etraftaki dokuya zarar verilmemesi yani nöroproteksiyonun sağlanması gerekiyor. Nöroproteksiyon ile tüm nöronları da korumaya alıyoruz. Ayrıca bütün bunları koruma altına almak ve enerji ilaçlarını verebilmek için de damarları daha fazla beyne kan akışını sağlamayı hedefliyoruz. Bu 3 aşamalı bir tedavi sistemi. Hızlı bir yanıt almıyorsunuz ama birkaç ay içinde çok farklılık göstererek nörojenezi tekrar ortaya koymanız ve o hücrelerin görevlerini devralmalarını sağlamanız mümkün."32 yaşındaki Niyazi Topal 29 yaşındayken geçirdiği kazayı hiç hatırlamazken sonrasında ise sadece çok sinirli olduğunu hatırlıyor. Amcası Davut Topal ise yeğeninin geçirdiği zor günleri şöyle anlattı: "Dengesiz, agresif hareketleri vardı, yanına kimseyi sokmuyordu. Küfrediyordu sürekli. Sağ kolu tutmuyordu. Daha önceki doktorları düzelmeyeceğini, düzelse dahi yatalak olacağını söylemişti. Babasını, annesini tanımıyordu. Ancak şimdi eski haline dönmek üzere ve birçok ihtiyacını kendisi görüyor."