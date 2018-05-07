Resmi açıklama geldi! Final Four'da favori Fenerbahçe

İddia risk yönetimi, üst üste 4. kez EuroLeague'de
Final Four organizasyonu oynamaya hak kazanan Fenerbahçe Doğuş'u
, organizasyonun bir numaralı favorisi olarak açıkladı.
İddaa yönetimi, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için 2.20 oran belirledi. Şampiyonluk için belirlenen oranlar aşağıdaki gibi;
2.20 Fenerbahçe
2.25 CSKA Moskova
2.75 Real Madrid
9.00 Zalgris
Final Four organizasyonun ilk maçlarında Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova-Real Madrid maçları oynanacak. Kaybedenler üçüncülük maçına çıkacak. Galipler finalde karşı karşıya gelecek.
Final Four, 18-20 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.
Erdinç Şahin