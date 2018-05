Resmi açıklama geldi! Final Four'da favori Fenerbahçe

Erdinç Şahin

İddia risk yönetimi, üst üste 4. kezFinal Four organizasyonu oynamaya hak kazanan, organizasyonun bir numaralı favorisi olarak açıkladı.İddaa yönetimi, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için 2.20 oran belirledi. Şampiyonluk için belirlenen oranlar aşağıdaki gibi;Final Four organizasyonun ilk maçlarında Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova-Real Madrid maçları oynanacak. Kaybedenler üçüncülük maçına çıkacak. Galipler finalde karşı karşıya gelecek.Final Four, 18-20 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.