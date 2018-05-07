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Resmi açıklama geldi! Final Four'da favori Fenerbahçe

İddaa risk yönetimi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenece EuroLeague Final Four organizasyonunun oranlarını açıkladı.

07 Mayıs 2018, Pazartesi 15:37
Resmi açıklama geldi! Final Four'da favori Fenerbahçe
İddia risk yönetimi, üst üste 4. kez EuroLeague'de Final Four organizasyonu oynamaya hak kazanan Fenerbahçe Doğuş'u, organizasyonun bir numaralı favorisi olarak açıkladı.

İddaa yönetimi, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için 2.20 oran belirledi. Şampiyonluk için belirlenen oranlar aşağıdaki gibi;

2.20 Fenerbahçe
2.25 CSKA Moskova
2.75 Real Madrid
9.00 Zalgris

Final Four organizasyonun ilk maçlarında Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova-Real Madrid maçları oynanacak. Kaybedenler üçüncülük maçına çıkacak. Galipler finalde karşı karşıya gelecek.

Final Four, 18-20 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.


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