Ressam Ayşegül Sert ve sanatçı Fatma Işıkcevahir çocuklar için bir araya geliyor



GELİRİ OKULUN İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILACAK



AYŞEGÜL SERT KİMDİR?



FATMA IŞIKCEVAHİR KİMDİR?

Serap Belovacıklı

Ressam Ayşegül Sert ve sanatçı Fatma Işıkcevahir 17 Ocak 2018 tarihinde “Metropol ” teması ile ele alacakları bir ortak sergide eserlerini sergileyecekler. Metropol yaşamını merkeze alarak ürettikleri birbirini tamamlayan eserlerde, metropollerdeki insanların gündelik hayatına olan etkilerini sorguluyorlar. Eserlerinde, metropolün hem insanları çeken süslü ışıklı tarafını hem de yalnızlaştıran ve karanlık yönlerini anlatıyorlar; maskelerin görünmez kıldığı bireylerin toplumsal kayıtsızlığa doğru itilişini tanımlıyorlar.Kıyı Emniyeti Küçük Köşk'te yapılacak olan sergi Iğdır ilinde bulunan Gülpınar İlk Öğretim okulunun ihtiyacı olan malzemelerin satın alınabilmesi için gerekli bütçeyi toplamak amacıyla düzenlenecek. Bu sergide satılacak olan tüm eserlerin geliri Gülpınar İlkokulu Okul Aile Birliği banka hesabında toplanacak.İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi bölümü mezunu. Meslek hayatına farklı sektörlerden firmalarda insan kaynakları branşında uzman olarak başladıktan sonra yine farklı sektörlerde danışmanlık eğitimleri verdi. Lisanlı bir dansçı. Resim ve el sanatlarına küçük yaştan beri olan ilgisi sosyal sorumluluk projesi olan ilk sergisi “Kadınlar Aşkına“ ile hayat buldu.İstanbul doğumlu. İstanbul Aydın Üniversitesi Peyzaj ve Çevre Tasarım mezunu. El sanatlarına ve doğaya olan ilgisi çocuk yaşlarında başladı. 3 yıldır sosyal sorumluluk projelerini yakından takip ediyor ve çeşitli projelerde görevler üstleniyor.