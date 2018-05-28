Restoranlarda müziğin ses düzeyi sipariş tercihlerini etkiliyor

South Florida Üniversitesi'nden Dipayan Biswas ve ekibinin İsveç’in başkenti Stockholm’de yaptığı alan deneyinde, bir kafede farklı müzik türleri, farklı ses düzeylerinde çalındı.

YÜKSEK SESTE YAĞLI, ALÇAK SESTE SAĞLIKLI TERCİH

Araştırmada, yüksek sesli (70 desibel) müzik çalındığında müşterilerin hamburger ve patates kızartması gibi daha yağlı yemekleri tercih ettiği, 55 desibel gibi düşük ses düzeyinde müzikte ise salata gibi daha sağlıklı yiyeceklerin tercih edildiği ortaya çıktı.

MÜZİK, SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLİYOR

Biswas, restoran ve süpermarketlerde çalınan müziklerin müşterilerin satın alma davranışlarını belirlemede etkili olduğunu söyledi.

Araştırmanın sonuçları, "Academy of Marketing Sciences" isimli dergide yayımlandı.