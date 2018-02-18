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Reuters'tan flaş iddia: Suriye ordusu Afrin'e girecek

Reuters haber ajansına konuşan terör örgütü YPG/PKK'ya yakın kaynaklar, PKK'nın uzantısı SDG'nin Esad rejim güçleri ile anlaştığını, Esad güçlerinin Afrin'e gireceğini iddia etti

18 Şubat 2018, Pazar 22:21
Reuters'tan flaş iddia: Suriye ordusu Afrin'e girecek
Aralarında Reuters'ın da bulunduğu uluslararası medyaya konuşan terör örgütü PKK/YPG'ye yakın kaynaklar, PKK'nın uzantısı Suriye Demokratik Güçleri ile rejim güçlerinin Afrin konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti.

İKİ GÜN İÇİNDE GİRECEKLER İDDİASI


İddiaya göre; Esad güçleri, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nın hedefindeki Afrin'e girecek. Terör örgütü PKK/YPG kaynakları, Şam rejiminin sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde Afrin'e girebileceğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli Al Masdar News sitesi de haberinde, hükümet güçlerinin yarın Afrin'e gireceği iddiasına yer verdi.


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