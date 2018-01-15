Revizyon burun estetiği hastalarında en sık karşılaşılan 5 şikayet

BURUN UCU DÜŞMESİ

BURUN SIRTINDA ÇÖKME

BURUN KEMERİNİN YETERSİZ ALINMASI

BURUN AKSINDA EĞRİLİK

BURUN ŞEKLİNDEN DUYULAN MEMNUNİYETSİZLİK

Senim Tanay

, yüzdeki görselliği en etkileyen yerin burun olması nedeniyle bu estetik furyası içinde en çok gerçekleştirilen operasyonların başında da verisel olarak burun estetiğinin geldiğini söyledi.operasyonlarının en zor estetik ameliyatların başında gelmesi ile birlikte alınan sonuçlardan hoşnut olmayan hastaların bilgi dağarcığına bir denin eklendiğini ifade eden Op.Dr. Mustafa Ali Yanık, revizyon yani 'ikinci burun estetiği’ ile ilgili en sık karşılaşılan 5 şikayeti posta.com.tr okurları için anlattı:Revizyon burun estetiği isteyen hastaların en çok başvurduğu şikayet burun ucu düşmesi. Bu sorunu yaşayan hastalarda zamanla burun sırtında kemer oluşumu ve nefes alma sorunları da oluşmaktadır. Özellikle yan profilden bakıldığında, burnun ‘kolumella’ dediğimiz alt kısmında sarkma görünmekte ve burun delikleri iyice ortaya çıkmaktadır. Aslında operasyonlarda burun ucu düşme şikayetini engellemek amacı ile burun ucuna destek kıkırdak koyulmakta, bu kolay çözüm birçok sorunu da aslında çözmektedir. Ancak yine de burun ucu düşmesi oluştuysa bununla birlikte sarkma da mevcuts o zaman burun tabanını geriye doğru toplayan teknikler kullanarak revizyon operasyonu gerçekleştirilmektedir.Burun estetiği olan hastaların ikinci sıklıkta başvurduğu şikayet ise burun sırtında oluşan çökmelerdir. İlk ameliyatta burun kemiği çok fazla alınmış ya da kıkırdak kemik desteği bozulmuşs o zaman sonradan burun çökmesi meydana gelebilmektedir. Bu durumda burun kemik ve kıkırdağının tekrar onarımı gerekmektedir. Bunun için kulaktan ya da kaburgadan kemik kıkırdak almak veya yapay kıkırdaklar kullanmak gerekebilir. Daha basit ve ameliyatsız çözüm isteyen hastalar için de dolgu enjeksiyonu yapılarak çöken bölge kamufle edilebilmektedir. Bu uygulama tekrar gerektirse de pratikliği ve hızlı sonuca ulaşması açısından hastalar tarafından tercih edilebilmektedir. Ancak hastada nefes problemi de varsa ameliyatsız yöntemlerle bu sorunun çözülmesi mümkün değil.Eğer ilk burun estetiği operasyonu esnasında burun kemeri yetersiz alınmışsa, o zaman burunda yine kemerli ve ucu düşük bir görüntü şikayeti ortaya çıkabilmektedir. Tek sorun kemerin yetersiz alınması ise bu durum basit bir törpü işlemiyle çözülebilmektedir. Fakat çok yüksek bir kemer varsa bu durumda burun kemiklerininyan taraflardan kesilerek daraltılması gereksinimi de ortaya çıkmaktadır. Ayrıca burunda kemer olması ile birlikte burun ucu asimetrisi veya burun düşmesi gibi başka sorunlar da beraberinde gelebilmektedir. Bu durumda, soruna bir bütünsellik içinde yaklaşmak ve bu doğrultuda çözmek gerekmektedir.Revizyon burun estetiği için başvuran hastaların en sık diğer başvuru nedeni olan şikayetlerden biri de burun eğriliğidir. Burun ucu eğriliği ve burun kemiği üzerindeki eğrilikler, özellikle buruna iki taraftan bakıldığında farklı görüntüler verebilmektedir. Bu nedenle eğrilik şikayeti ile başvuran hastaların analizinin iyi çok yapılması gerekmektedir. Bazen burun ucundaki eğrilik de kemikten kaynaklıymış gibi bir görüntü verebilir. Burun kemiğindeki eğrilikler kemiğe müdahale edilerek, burun ucundaki eğrilik ise yumuşak dokuya yapılan müdahalelerle çözülmektedir.Bazı durumlarda burun şeklinin düzeltilmesi için doktorlarına başvuran hastalar, sadece istedikleri burunlara kavuşamadıkları için şikayette bulunduklarını söyleyebilmektedirler. Bazen burun ucunun daha fazla kaldırılması, bazen burun ucunun daha küçük yapılması ya da daha fazla kavisli bir buruna sahip olmak isteyen hastalar olabilmektedir. Bu nedenle operasyon öncesi doktor seçimi ve doktor ile sağlıklı bir iletişim kurmak çok önemlidir. Burun estetiği başlı başına zor bir ameliyattır, revizyon burun estetiği ise içinde daha da büyük zorluklar barındırmaktadır. İlk ameliyattaki başarı şansı her zaman daha yüksek yüksektir. Dolayısıyla hastaların doktorlarıyla nasıl bir burun istediklerini ilk ameliyattan önce detaylı olarak konuşmaları ve sürpriz bir sonuçla karşılaşmamak için en azından öncesi-sonrası fotoğraf çalışmalarının yapılmasını mutlaka istemeleri kendileri için önemli bir adımdır.Op.Dr. Mustafa Ali Yanık revizyon burun estetiği düşünen hastaların karar vermeden önce ilk ameliyat sonrasında 6 ay ile 1 yıl arasında beklemeleri gerektiğini ve ilk ameliyatın sonuçlarının en erken bu süre aralığında belli olduğunu vurguladı.