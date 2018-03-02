15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Reyhanlı'da bozuk süt ürünleri ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapılan denetimde bozuk olduğu belirlenen süt ve süt ürünleri ele geçirildi. Ele geçirilen süt ürünlerinin hepsi imha edildi

Reyhanlı'da bozuk süt ürünleri ele geçirildi
Bahçelievler Mahallesi’nde ruhsatsız ve hijyen kurallarına uyulmadan peynir ve türevleri üretildiği ihbarı verilmesi üzerine Hatay Büyükşehir ve Reyhanlı Belediyesi zabıta ekipleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye bir esnafın iş yerine baskın yaptı.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

İş yerinde yapılan aramada 270 kilo peynir üretiminde kullanılan yağ, 26 kilo peynir, 5 kilo süt tozu, 3 kilo nişasta, 300 kilo süt bulunarak yapılan incelemenin ardından imha edildi.

Belediye zabıta ekipleri de sosyal medya üzerinden duyuru yaparak vatandaşların sağlıksız ürünleri almamaları konusunda uyardı.

Ferhat DERVİŞOĞLU/DHA

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Okul kapısında bekleyen 259 lira para cezası

Okul kapısında bekleyen 259 lira para cezası
Son dakika... Afrin'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Afrin'de 9 terörist etkisiz hale getirildi
Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 42. gün

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 42. gün
Münbiç neden önemli? (Münbiç nerede?)

Münbiç neden önemli? (Münbiç nerede?)
Afrin'den kahreden haber: Şehitlerimiz ve yaralılarımız var

Afrin'den kahreden haber: Şehitlerimiz ve yaralılarımız var
E-5'te trafik ve metrobüs seferleri durma noktasına geldi!

E-5'te trafik ve metrobüs seferleri durma noktasına geldi!
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yeni sistemi açıkladı: Sağlıkta harcamalar tek elden yapılacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yeni sistemi açıkladı: Sağlıkta harcamalar tek elden yapılacak
Kaz çiftliğindeki cinsel istismar olayında zanlının sevgilisi konuştu

Kaz çiftliğindeki cinsel istismar olayında zanlının sevgilisi konuştu
İlahiyatçı Demircan: Zinayı yasaklamak Kuran'a terstir

İlahiyatçı Demircan: Zinayı yasaklamak Kuran'a terstir
Balıkesir'deki katliamdan geriye acılı baba ve oğlu kaldı

Balıkesir'deki katliamdan geriye acılı baba ve oğlu kaldı
Şişli'de şüpheli paket paniği

Şişli'de şüpheli paket paniği