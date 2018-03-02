Reyhanlı'da bozuk süt ürünleri ele geçirildi

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Senim Tanay

Bahçelievler Mahallesi’nde ruhsatsız ve hijyen kurallarına uyulmadan peynir ve türevleri üretildiği ihbarı verilmesi üzerine Hatay Büyükşehir ve Reyhanlı Belediyesi zabıta ekipleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye bir esnafın iş yerine baskın yaptı.İş yerinde yapılan aramada 270 kilo peynir üretiminde kullanılan yağ, 26 kilo peynir, 5 kilo süt tozu, 3 kilo nişasta, 300 kilo süt bulunarak yapılan incelemenin ardından imha edildi.Belediye zabıta ekipleri de sosyal medya üzerinden duyuru yaparak vatandaşların sağlıksız ürünleri almamaları konusunda uyardı.