Reyhanlı'da ilk ders zili 'Fatmasız' çaldı

'SALDIRILAR SIRASINDA HERKESE 'DUA EDİN' DERDİ'

Senim Tanay

Hatay'ın Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde okullarda eğitim gören öğrenciler bir hafta gecikmeli olarak ikinci eğitim dönemine başladı.Afrin'den 31 Ocak'ta PYD/PKK'lı teröristlerce Reyhanlı'ya atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Avlar'ın eğitim gördüğü Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde de ilk ders zili çaldı.Eğitim hayatına devam edip öğretmen olmak isteyen 17 yaşındaki Fatma Avlar, teröristlerin hayaline engel olması nedeniyle okulundaki yerini alamadı. 11-D sınıfındaki arkadaşları, Fatma Avlar'ın sırasına fotoğrafı ile karanfiller bıraktı. İlk ders saatinde birçok öğrenci ve öğretmenin gözyaşlarını tutamadığı gözlenirken, bazı arkadaşlarının da Fatma'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtle okula geldiği görüldü.Fatma Avlar'ın sınıf arkadaşlarından Elanur Sürücü, Fatma'nın çok iyi kalpli biri olduğunu ve hayalindeki öğretmenliği gerçekleştirmek için çalıştığını söyledi.Arkadaşını şimdiden çok özlediğini anlatan Elanur Sürücü, "Roketli saldırılar sırasında herkese dua edin derdi. Onu asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.Okul Müdürü İsa Benli de büyük bir acı yaşadıklarını belirterek Fatma'nın dersleriyle, başarısıyla tüm arkadaşlarına örnek bir öğrenci olduğunu belirtti.