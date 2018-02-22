Reza Zarrab'a büyük şok! Avukatları istifa etti!

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi
'nde yaklaşık iki yıldır yargılanan daha sonrada itirafçı olup, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla
davasında tanıklık yapan Reza Zarrab’ın Türkiye’de
açtığı davada dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
İSTİFALARI HAKİM DUYURDU
Reza Zarrab, Türkiye’de olduğu zamanlarda kendisini eleştirenlere, hakaret davası açıyordu. Bugün de o davalardan biri İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Ancak duruşma çok kısa sürdü. Odatv'de yer alan habere göre, duruşmada hakim, Zarrab’ın avukatları Şeyda Yıldırım ile Ayten Yılmaz’ın istifa ettiğini söyledi.
19 ŞUBAT'TA İSTİFA ETMİŞLER
Zarrab’ın avukatlarının istifası tutanağa da geçirildi. Tutanakta yer alan bilgiye göre Av. Yıldırım ve Av. Yılmaz'ın 19 Şubat’ta istifa dilekçelerini mahkemeye sunduğu belirtildi.
Erdinç Şahin