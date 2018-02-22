Reza Zarrab'a büyük şok! Avukatları istifa etti!

İSTİFALARI HAKİM DUYURDU

19 ŞUBAT'TA İSTİFA ETMİŞLER

Erdinç Şahin

'nde yaklaşık iki yıldır yargılanan daha sonrada itirafçı olup, eskidavasında tanıklık yapanaçtığı davada dikkat çekici bir gelişme yaşandı.Reza Zarrab, Türkiye’de olduğu zamanlarda kendisini eleştirenlere, hakaret davası açıyordu. Bugün de o davalardan biri İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Ancak duruşma çok kısa sürdü. Odatv'de yer alan habere göre, duruşmada hakim, Zarrab’ın avukatları Şeyda Yıldırım ile Ayten Yılmaz’ın istifa ettiğini söyledi.Zarrab’ın avukatlarının istifası tutanağa da geçirildi. Tutanakta yer alan bilgiye göre Av. Yıldırım ve Av. Yılmaz'ın 19 Şubat’ta istifa dilekçelerini mahkemeye sunduğu belirtildi.