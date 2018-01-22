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Reza Zarrab davasında adı geçen eski Bakan Zafer Çağlayan ödül töreninde

ABD’deki Reza Zarrab davasında ismi geçen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Beştepe’deki ASO Ödül Törenine katıldı.

Reza Zarrab davasında adı geçen eski Bakan Zafer Çağlayan ödül töreninde
Çağlayan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ne gelişinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından karşılandı. Çağlayan, protokoldeki yerine geçerken davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.


Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ

ABD'de 'Hakan Atilla davasında' tanık olarak ifade veren Reza Zarrab, İran'a altın ticareti yapabilmek için Halkbank'ta hesap açmak adına eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a rüşvet verdiğini söylemişti. Zarrab rüşvete konu paranın miktarı için ise "Toplamda ona 45-50 milyon euro kadar rüşvet ödemişimdir. Öteki para cinslerini saymıyorum" demişti.


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