Reza Zarrab davasında adı geçen eski Bakan Zafer Çağlayan ödül töreninde

Serap Belovacıklı

Çağlayan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ne gelişinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından karşılandı. Çağlayan, protokoldeki yerine geçerken davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.ABD'de 'davasında' tanık olarak ifade veren, İran'a altın ticareti yapabilmek için Halkbank'ta hesap açmak adına eski'a rüşvet verdiğini söylemişti. Zarrab rüşvete konu paranın miktarı için ise "Toplamda ona 45-50 milyon euro kadar rüşvet ödemişimdir. Öteki para cinslerini saymıyorum" demişti.