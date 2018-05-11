Rezalet kuyruğu! 1 kadın, 12 erkek

KADINLAR İŞÇİ, ERKEK MÜŞTERİLER USTA

Nazlı Erdol

’ta ihbar üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafındanyaptıkları, fuhuşa aracılık ettikleri ve fuhuş için yer temin ettikleri gerekçesiyle bir çete takibe alındı.Takip neticesinde 5’i yabancı 9 kadının fuhuş yaptıkları tespit edildi. Fuhuşa aracılık yaptıkları tespit edilen 1’i kadın 13 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise hala aranıyor. Gözaltına alınan bir kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Konuyla ilgili 50 kişinin ifadesine başvuruldu. Yapılan incelemede fuhuş şebekesinin kendi aralarında iletişim kurarken; inşaat, kalıp ustası, fayansçı gibi şifreler kullandıkları tespit edildi.Fuhuş yapılan yerler için inşaat şifresi kullanılırken, fuhuş yapan kadınlar için inşaat işçisi, müşteriler için ise kalıp ustası, fayansçı gibi şifrelerin kullanıldığı anlaşıldı.Operasyon kapsamında 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 11 kişi ise tamamlanan ifadelerinin ardından bugün adliyeye çıkartıldı.