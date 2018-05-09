Rezidansta darphane sistemiyle sahte para basan 14 kişi tutuklandı

DARPHANE YÖNTEMİYLE PARA BASMIŞLAR

Can Hakman

polisince,'dabaşta olmak üzere, Samsun, Gaziantep, Antalya ve Bakıkesir'de çok sayıda ev ve işyerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, elebaşılığını Faruk. Ö.C’nin yaptığı şebekeye yönelik olarak sahte para basıp bu paraları piyasaya sürdükleri iddiasıyla aranan 38 kalpazandan 20’si yakalanmıştı.Gözaltına alınan 20 kişinin polisteki sorguları tamamlandı. Adliyeye sevk edilen kalpazan çetesine mensup 20 şüpheliden 14’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebeke üyelerinden 6'sı ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.Suç örgütü elebaşı Faruk Ö.C.’nin başını çektiği şebekenin “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüt üyeliği” ile “parada sahtecilik” suçlarından işlem gören zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 sahte ehliyet, sahte para basımında kullanılan baskı makineleri, 2 dizüstü bilgisayar, 15 yazıcı, 1 para kesme makinesi, mor ışık cihazı, 1 adet baskı makinesi içinde sahte para yapımında kullanılan grafik ve programların bulunduğu çok sayıda USB bellek, 1 adet belek, sahte para basımında kullanılan çok sayıda para kağıtları, filigranlar, sahte para yapımında kullanılan çeşitli renkte boyalar, kesimi yapılmış ve yapılmamış vaziyette piyasaya sürülmek üzere hazır olan 20, 50, 100 ve 200 liralık sahte banknotlarla basılmış boş sahte çek koçanları ele geçirmişti. Ele geçirilen malzemeler ve sahte paralar emniyette sergilendi.’de ilk defa orijinal para basımında kullanılan ve darphane tekniği olarak adlandırılan yöntemde olduğu gibi ‘çift kat’ sahte para basan çetenin lideri ‘Bayram’ takma ismiyle bilinen Faruk Ömer C.’nin, uzun süre inşaat ve borsa işiyle uğraşıp kuyumculuğa geçtikten sonra ortağı tarafından dolandırılınca sahte para işine geçiş yaptığı belirlenmişti. Grafik tasarım konusunda da zaman içinde uzmanlaşıp, hazırladığı sahte çek, senet ve tahvillerle bankaları bile dolandırmayı başardığı tespit edilen Faruk Ömer C.’nin bastığı çift kâğıtlı sahte paraları şebeke üyesi kuryeler tarafından kolayca piyasaya sürdüğü ve ilk kez 1999’da sahtecilikten gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra, sahte para suçundan 2 kez daha yakalanıp hakkında verilen 7 yıl hapis cezası ile arandığı ve bu süre zarfında ise kendisine sahte kimlik hazırlayarak polis takibinden kurtulduğu öğrenildi.Milliyet