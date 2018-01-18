Riad Bajic Medipol Başakşehir'de...

Barcelona
'dan Arda Turan'ı
kadrosuna katarak büyük sükse yapan Süper Lig lideri Medipol Başakşehir
durdurulamıyor. Medipol Başakşehir, Riad Bajic
'i sezon sonuna kadar kiraladı.
17 gollük performans sergilediği Konya’dan Udinese
’ye transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, İtalya’da bekleneni veremeyince Başakşehir
’in radarına girmişti
ADEBAYOR İLE BİRLİKTE...
Aykut Kocaman’ın Konya'yı çalıştırırken Türkiye’ye getirdiği ve güvenerek forma verdiği 23 yaşındaki futbolcu hücum hattında her bölgede görev yapabiliyor. Özellikle hücum preste ve son vuruşlarda etkili olan Bajic’i teknik direktör Abdullah Avcı’nın Adebayor’un arkasında kullanmayı planladığı bildirildi.
Erdinç Şahin