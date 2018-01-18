Riad Bajic Medipol Başakşehir'de...

ADEBAYOR İLE BİRLİKTE...

Erdinç Şahin

'dankadrosuna katarak büyük sükse yapandurdurulamıyor.'i sezon sonuna kadar kiraladı.17 gollük performans sergilediği Konya’dan’ye transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, İtalya’da bekleneni veremeyince’in radarına girmiştiAykut Kocaman’ın Konya'yı çalıştırırken Türkiye’ye getirdiği ve güvenerek forma verdiği 23 yaşındaki futbolcu hücum hattında her bölgede görev yapabiliyor. Özellikle hücum preste ve son vuruşlarda etkili olan Bajic’i teknik direktör Abdullah Avcı’nın Adebayor’un arkasında kullanmayı planladığı bildirildi.