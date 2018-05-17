Doğuş Grubu tarafından Türkiye'ye taşınan Leica Camera Türkiye, dünyaca ünlü müzisyen Ricardo Moyano’nun müzikli anlatı etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin kendi bölgesindeki en kapsamlı ve prestijli fotoğraf üssü Leica Camera Türkiye daha önce; 212 Fotoğraf Festivali, Christie’s ve Sotheby's gibi önemli müzayede evlerinin koleksiyonerlere yönelik seminerleri, Muhammed Ali’yi fotoğraflayan Magnum fotoğrafçısı Thomas Hoepker’in imza günü gibi etkinliklerle de adından söz ettirdi.

Ricardo Moyano; dünya müzik tarihine yön veren Avrupa ve Latin Amerika müzik kültürlerine hakkında anlatıları, klasik gitar eşliğinde, müzikal örneklerle harmanlayarak dinleyenlerle paylaşacak. Moyano etkinlik kapsamında dinleyicileri, Ortaçağ’dan günümüze uzanan müzik tarihine doğru keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

Konuşma dili İngilizce olan etkinlik, 20 Mayıs tarihinde 17.00-18.30 saatleri arasında Leica Store İstanbul’da ücretsiz izlenebilir.