Ricardo Quaresma'dan sanki veda etti! Quaresma'dan açıklama

ARDA TRANSFERİNE ZEMİN Mİ HAZIRLANIYOR?

Ricardo Quaresma'dan açıklama

2017'YE VEDA ETTİ

Erdinç Şahin

, kendisine ait Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.Şampiyonluk kupasıyla bir pozunu paylaşan tecrübeli oyuncu not olarak ise; "Her şey için teşekkürler" yazdı.Quaresma'nın bu paylaşımı taraftarlar arasında "Veda mı ediyor?" sorularına neden oldu.Dakikalar içinde binlerce Beşiktaş taraftarından ‘Gitme’ mesajları alan Q7’nin mesajının yeni yıl kutlaması olabileceği yorumları da yapıldı. Konuyla ilgili Siyah-Beyazlı kulüpten henüz bir açıklama yapılmadı.Quaresma'nın bu hareketi ise başka bir muhtemel transferi daha gündeme getirdi. Arda Turan'ın oynayabileceği mevkilerde Quaresma'nın yanı sıra Talisca, Babel, Lens, Orkan gibi oyuncuları bulunan Beşiktaş'ın muhtemel bir ayrılık durumunda Arda'yı transfer etme ihtimali de böylece artmış oldu.Katar'dan teklifler aldığı iddia edilen Quaresma geçen sezon 3 şubatta sözleşmesini Siyah Beyazlılar'la 2020 yılına kadar uzatmıştı.Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Quaresma'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili konuştu. 2016-2017 sezonunun şampiyonluk kupasıyla olan fotoğrafını paylaşan Ricardo Quaresma, bu fotoğrafa 'Her şey için teşekkürler' yazmış ve kafaları karıştırmıştı. Siyah-beyazlı yönetici Umut Güner, Quaresma'nın bu paylaşımının altında herhangi bir şey aranmaması gerektiğini söylerken, "Quaresma 2017 senesine teşekkür etti. Bir nevi evrene mesaj gibi. Kupalı fotoğrafın olması da 2017'nin kendisi için iyi geçtiğini ifade ediyor" açıklamasını yaptı.Sosyal medya hesabından ailesi ile birlikte fotoğrafını paylaşan Portekizli oyuncu, "Ben ve kulübümle ilgili çıkan doğruyu yansıtmayan haberlerden bıktım. Hayatımda her şey yolunda gidiyor. Başkanım, teknik direktörüm ve arkadaşlarımla birlikte, her şey yolunda. Bu kulübe her şeyimizi vermek için buradayız" ifadelerini kullandı.