Ricardo Quaresma için karar günü

YORUMA GÖRE CEZA İNEBİLİR

Erdinç Şahin

’ın Portekizli yıldızı’ın dün akşam’la oynadığı mücadelenin kadrosuna yer almamıştı.yarı final ilk maçında’yle yapılan karşılaşmada kırmızı kart görmesi ve sonrasında yaşanan olaylar sebebiyle’ya sevk edilen tecrübeli oyuncu, tedbirli olarakgetirilmemişti.34 yaşındaki futbolcunun alacağı ceza bugün belli olacak. Kural dışı hareket sebebiyle 43. maddeden 3 ile 6, saldırı sebebiyle 44. maddeden 5 ile 10 maç ceza alma durumu bulunan Q7’nin, sevk edilen maddeler ışığında en az 8, en fazla 16 karşılaşmadan men alma ihtimali yer alıyor.’nın 43 ve 44’üncü maddelerden PFDK’ya sevk edilmesine rağmen kurulun, farklı yorumda bulunma ihtimali bulunuyor. Buna göre bu sezon alt limiti 5 maç olan ‘saldırı’ maddesinden sevk edilen hiçbir futbolcuya bu maddeden ceza vermeyen PFDK, bu hareketleri, ‘şiddetli hareket’ olarak yorumladı. Böylelikle alt limiti 5 maç men olan cezanın men sayısı 3’e inmiş oldu. Kurul, Quaresma’nın sevkini de benzer şekilde yorumlarsa başarılı oyuncunun alacağı toplam ceza minimum olarak 6’ya inecek.