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Ricardo Quaresma için karar günü

Fenerbahçe’yle Türkiye Kupası’nda yaşanan olaylar sebebiyle PFDK’ya sevk edilen Quaresma’nın cezası bugün belli olacak. Dün Trabzonspor’u 2-0 yense de Q7’nin yokluğunu hisseden Beşiktaş’ta, yıldız ismin ağır bir ceza almasından korkuluyor.

Ricardo Quaresma için karar günü
Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo QuaresmaSiyah- Beyazlılar’ın dün akşam Trabzonspor’la oynadığı mücadelenin kadrosuna yer almamıştı. Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe’yle yapılan karşılaşmada kırmızı kart görmesi ve sonrasında yaşanan olaylar sebebiyle PFDK’ya sevk edilen tecrübeli oyuncu, tedbirli olarak Trabzon’a getirilmemişti.

34 yaşındaki futbolcunun alacağı ceza bugün belli olacak. Kural dışı hareket sebebiyle 43. maddeden 3 ile 6, saldırı sebebiyle 44. maddeden 5 ile 10 maç ceza alma durumu bulunan Q7’nin, sevk edilen maddeler ışığında en az 8, en fazla 16 karşılaşmadan men alma ihtimali yer alıyor.
 

YORUMA GÖRE CEZA İNEBİLİR


Quaresma’nın 43 ve 44’üncü maddelerden PFDK’ya sevk edilmesine rağmen kurulun, farklı yorumda bulunma ihtimali bulunuyor. Buna göre bu sezon alt limiti 5 maç olan ‘saldırı’ maddesinden sevk edilen hiçbir futbolcuya bu maddeden ceza vermeyen PFDK, bu hareketleri, ‘şiddetli hareket’ olarak yorumladı. Böylelikle alt limiti 5 maç men olan cezanın men sayısı 3’e inmiş oldu.  Kurul, Quaresma’nın sevkini de benzer şekilde yorumlarsa başarılı oyuncunun alacağı toplam ceza minimum olarak 6’ya inecek.


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