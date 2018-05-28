Ricardo Quaresma Rusya sonrası yolcu!

Siyah-Beyazlı ekibin 34 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Quaresma, Beşiktaş defterini kapattı.

Ülkesiyle Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na katılacak olan tecrübeli futbolcu, daha sonra Katar’ın yolunu tutacak. Q7’nin Katar temsilcisi Al Gharafa’ya yakın olduğu konuşuluyor.

BELKİ DE SON SÖZLEŞME

Resmi açıklama ise Dünya Kupası sonrasında yapılacak. Kartal’la 2020’ye kadar mukavelesi bulunan oyuncudan bir miktar da bonservis geliri elde edilecek. Beşiktaş’la büyük başarılara imza atan Ricardo Quaresma, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kaldı. Önümüzdeki yıl takımdaki yaş ortalamasını da düşürmeyi planlayan yönetim, bu yüzden Quaresma’nın ayrılığına izin verdi. Q7 belki de uzun ve başarılı kariyerinin son sözleşmesine imza atacak.

(Akşam)