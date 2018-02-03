Rıdvan Dilmen: Allahu Ekber, Allahu Ekber ne oluyor, burada spor yapılıyor ya!

'NE MARKA DEĞERİNDEN BAHSEDİYORSUNUZ?'

'BÖYLE BİR ŞEY VAR MI?'

Erdinç Şahin

'un sahasındakonuk ettiği maçın devre arasında değerlendirmeler yaptı."Futbol markanızı konuşamıyorum.'ın kupa maçlarını çoğu kişi son anda buldu. Eşkıya, Karadeniz Dizisi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın önüne geçiyor resmen. Ne marka değerinden bahsediyorsunuz?""Çok rahatsız olduğum bir konu var. Tribünlerde Allahu Ekber, Allahu Ekber ne oluyor arkadaşlar? Burada ne oluyor, spor yapılıyor ya. Böyle bir şey var mı ya?""Böyle olmaz abi. Bursa'da maç 0-0'ken yabancı madde, geriye düşünce yabancı madde, öne geçince yabancı madde. Bu iş böyle olmaz, böyle gitmez."