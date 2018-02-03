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Rıdvan Dilmen: Allahu Ekber, Allahu Ekber ne oluyor, burada spor yapılıyor ya!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Bursaspor-Beşiktaş maçının devre arasında yaptığı açıklamalarda, "Tribünlerde Allahu Ekber, Allahu Ekber ne oluyor arkadaşlar? Burada ne oluyor, spor yapılıyor ya" yorumunu yaptı.

Rıdvan Dilmen: Allahu Ekber, Allahu Ekber ne oluyor, burada spor yapılıyor ya!
Rıdvan Dilmen, Bursaspor'un sahasında Beşiktaş'ı konuk ettiği maçın devre arasında değerlendirmeler yaptı.
 

'NE MARKA DEĞERİNDEN BAHSEDİYORSUNUZ?'


"Futbol markanızı konuşamıyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kupa maçlarını çoğu kişi son anda buldu. Eşkıya, Karadeniz Dizisi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın önüne geçiyor resmen. Ne marka değerinden bahsediyorsunuz?"
 

'BÖYLE BİR ŞEY VAR MI?'


"Çok rahatsız olduğum bir konu var. Tribünlerde Allahu Ekber, Allahu Ekber ne oluyor arkadaşlar? Burada ne oluyor, spor yapılıyor ya. Böyle bir şey var mı ya?"

"Böyle olmaz abi. Bursa'da maç 0-0'ken yabancı madde, geriye düşünce yabancı madde, öne geçince yabancı madde. Bu iş böyle olmaz, böyle gitmez."


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