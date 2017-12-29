Rıdvan Dilmen, Arda'nın ne yapacağını açıkladı

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Arda Turan, Beşiktaş'la temasta!

FATİH TERİM İYİ OLSUN

Erdinç Şahin

Bu sezon'da forma şansı bulamayandevre arasında hangi takıma gideceği merak konusu…Fenerbahçe'nin efsaneside, tatil için İstanbul'da bulunanbuluştu. Abi-kardeş arasında gerçekleşen bu buluşmanın fotoğraflarıtarafından sosyal medyada paylaşılınca farklı yorumlar peşi sıra geldi.Buluşmanın perde arkasını sorduğumuz Rıdvan Dilmen'in ilk sözleri,oldu. Sonrasında da, "Arda'nın kiminle fotoğrafı çıksa onunla yazıyorlar.ile bir araya gelince Beşiktaş dediler, şimdi de benim yanımda görenler 'Fenerbahçe ile anlaştı' yazabilir" dedi. Arda ile buluşmasının abi-kardeş sohbeti olduğunu, detay vermesinin doğru olmayacağını belirten Dilmen'in, görüşmenin içeriğiyle ilgili sorulara verdiği cevaplar ise şöyle:Zor gözüküyor… Arda Barcelona'da yılda 7 milyon Euro kazanıyor. 2.5 yıl daha kontratı var. Dünyanın en büyük kulübünde. Evet futbol oynamak istiyor. Teklifler de var. Ama Türkiye'de hiçbir kulüp onun aldığı parayı veremez. İtalya'dan Milan, İngiltere'den Everton Arda'yı en ciddi şekilde isteyen kulüpler. Eğer gitmek isterse onlardan birini tercih eder. Türkiye'den kimseyle görüşmedi ama futbol oynamayı çok istiyor. Bir tarafta da dünyanın en büyük kulübünde. Sakatlığını atlatmış durumda. Ona git diyen yok ki? Geçtiğimiz yıllarda ya 11 oynuyordu ya 12. adamdı. Sakatlıktan dolayı takımdan uzak kaldığını düşünüyor. Takım arkadaşlarıyla da sorunu yok. Messi ve Suarez'le olan hoş sohbetlerini de anlattı. Ama bunları benim paylaşmam doğru olmaz.'ı konuşurken gözleri doluyor Arda'nın... Kendisi hakkında camia ve taraftarlar arasından çıkan çatlak sesler onu çok üzüyor. 'Galatasaray benim yuvam, ben onlara ne yaptım' diyor! Bu hepimiz için geçerli, herkes herkese sallıyor. Ben de kendi camiamdan tepki alıyorum zaman zaman. Arda'nın G.Saray'a verdiği desteği kimse yadırgayamaz...'Fatih Terim bizim hocamız, o iyi olsun' diyor ama Fatih Hoca'yla şampiyon olunur mu, başarı gelir mi konusunda bir yorum yapmaktan kaçınıyor.Ocak ayı Arda için çok kolay geçecek gibi görünmüyor o zaman... Ya kendini kanıtlayacak ya da gidecek diyebilir miyiz?Arda bizim için gurur kaynağı... Bence dünyanın en büyük kulüplerinde oynamaya devam etsin. Arda'nın aldığı paraya yaklaşacak kulüp yok... Ama o da oynamak istiyor. Bu şansı da Barcelona'da bulmak istiyor. Ocak ayı onun için zor geçecek. Ama o zorlukların üstesinden gelmeyi bilir.(Sabah)