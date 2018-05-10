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Rıdvan Dilmen: Bu bir intikam kararıdır

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, PFDK'nın Arda Turan'a Sivasspor maçındaki yan hakeme yaptığı hareket sonrası 16 maç ceza vermesini yorumladı

10 Mayıs 2018, Perşembe 18:20
Rıdvan Dilmen: Bu bir intikam kararıdır
İşte Rıdvan Dilmen'in Arda Turan'a verilen tarihi cezayla ilgili söylediği ifadeler:

Tarihin en büyük cezası buysa... Maalesef Arda Turan'a gönüllerindeki cezayı verdiler. Arda Turan'ı toplum önünde itibarsızlaştırmaya TFF'de alet olmuştur.


'BU BİR İNTİKAM KARARIDIR'


Adımın Rıdvan Dilmen olduğu kadar eminim bir daha da böyle kurbanlık koyun bulamayacakları için böyle bir ceza verdiler. Bu bir intikam kararıdır.


'BUNLARIN İKİ KATINI YAPANLARA CEZA VERMEYECEKLER'


Arda'nın cezası buydu ama neden bu ceza Arda Turan'a uygulandı? Tasvip etmem mümkün değil. 'Arda Turan'a 16 maç ceza verdik, bir daha yapamazlar' deniyor ya... Göreceksiniz, bunların iki katını yapanlara ceza vermeyecekler.


'4 SENE VERMELERİ GEREKİRDİ'


Arda Turan'a az ceza vermişler. 4 sene vermeleri gerekirdi. Hem böylelikle futbolu da bırakmış olurdu. Pepe'yi 1 maç sonrasında oynatan bir kurumun aldığı bu karar bana inandırıcı gelmiyor.
 


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