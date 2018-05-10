Rıdvan Dilmen: Bu bir intikam kararıdır



'BU BİR İNTİKAM KARARIDIR'



'BUNLARIN İKİ KATINI YAPANLARA CEZA VERMEYECEKLER'



'4 SENE VERMELERİ GEREKİRDİ'

Haber Merkezi

Tarihin en büyük cezası buysa... Maalesef Arda Turan'a gönüllerindeki cezayı verdiler. Arda Turan'ı toplum önünde itibarsızlaştırmaya TFF'de alet olmuştur.Adımın Rıdvan Dilmen olduğu kadar eminim bir daha da böyle kurbanlık koyun bulamayacakları için böyle bir ceza verdiler. Bu bir intikam kararıdır.Arda'nın cezası buydu ama neden bu ceza Arda Turan'a uygulandı? Tasvip etmem mümkün değil. 'Arda Turan'a 16 maç ceza verdik, bir daha yapamazlar' deniyor ya... Göreceksiniz, bunların iki katını yapanlara ceza vermeyecekler.Arda Turan'a az ceza vermişler. 4 sene vermeleri gerekirdi. Hem böylelikle futbolu da bırakmış olurdu. Pepe'yi 1 maç sonrasında oynatan bir kurumun aldığı bu karar bana inandırıcı gelmiyor.