Rıdvan Dilmen'den Mete Kalkavan yorumu



'AYKUT KOCAMAN HAKLI ÇIKTI'



'BÖYLE MAÇ MI YÖNETİLİR?'

Haber Merkezi

'Bugün kardiyologlara gitseniz en fazla kalp hastası Fenerbahçe taraftarı çıkar. Hakikaten saçları falan beyazladı taraftarların. İlk yarıda müthiş futbol, iki direkten dönen top ve gel gelelim yine inanılmaz bir bireysel hata.''Aykut Kocaman 3 gün önce bir açıklama yaptı. Hakem de haklı dercesine karar verdi. Mete Kalkavan Issah'ı atamadı. Ümit Kalkavan onu utandırarak oyundan attı. Ümit Özat değil, Ümit Kalkavan diyorum ben. Böyle yapmayın artık ya! Yani bakın...Trabzonspor - Fenerbahçe 3 tane kırmızı kartlık pozisyonu atlayan hakeme 8.4 puan verirseniz böyle olur işte. "Aykut Kocaman, Çarşamba günü 'Bir organizasyon var' dedi. 3 gün sonra bu oldu.'Ümit Özat oyundan çıkardı oyuncuyu! Mete Kalkavan atamadı, Ümit Özat çıkardı. Ya Allah aşkına böyle maç mı yönetilir?"