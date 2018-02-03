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Rıdvan Dilmen'den Mete Kalkavan yorumu

Fenerbahçe, Süper Lig 20. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağıryor. İlk yarıyı sarı lacivertliler 1-0 geride kapatırken, devre arasında Rıdvan Dilmen'den hakem Mete Kalkavan'a büyük tepki gösterdi

03 Şubat 2018, Cumartesi 20:29
Rıdvan Dilmen'den Mete Kalkavan yorumu
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

'Bugün kardiyologlara gitseniz en fazla kalp hastası Fenerbahçe taraftarı çıkar. Hakikaten saçları falan beyazladı taraftarların. İlk yarıda müthiş futbol, iki direkten dönen top ve gel gelelim yine inanılmaz bir bireysel hata.' 


'AYKUT KOCAMAN HAKLI ÇIKTI'


'Aykut Kocaman 3 gün önce bir açıklama yaptı. Hakem de haklı dercesine karar verdi. Mete Kalkavan Issah'ı atamadı. Ümit Kalkavan onu utandırarak oyundan attı. Ümit Özat değil, Ümit Kalkavan diyorum ben. Böyle yapmayın artık ya! Yani bakın...

Trabzonspor - Fenerbahçe 3 tane kırmızı kartlık pozisyonu atlayan hakeme 8.4 puan verirseniz böyle olur işte. "Aykut Kocaman, Çarşamba günü 'Bir organizasyon var' dedi. 3 gün sonra bu oldu.'


'BÖYLE MAÇ MI YÖNETİLİR?'


Ümit Özat oyundan çıkardı oyuncuyu! Mete Kalkavan atamadı, Ümit Özat çıkardı. Ya Allah aşkına böyle maç mı yönetilir?"


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