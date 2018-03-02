Rıdvan Dilmen’den TFF’ye: Hiç mi üzülmediniz!

‘TARİHE GEÇECEK BİR MAÇ’

‘FENERBAHÇE’NİN LEHİNE BİTTİ’

‘SOLDADO’NUN TEK VURUŞ USTALIĞI’

‘MAÇI İZLERKEN ÜZÜLMEDİNİZ Mİ?’

Erdinç Şahin

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen mücadeleyi değerlendirirken TFF’ye yüklendi. İşte Dilmen’in o sözleri:Gergin bir pazarı geçmiştik. 1-0’dan dönüp, 3-1’i elde edip, “Ligde ben de varım” diyen moralli Beşiktaş ile sonuçtan çok oyundan demoralize olmuş F.Bahçe rotasyonla sahaya çıktı. Sahada iki hocanın da istemediği gergin bir ortam vardı. Özellikle Kocaman’ın istemediği 102.5 dakikalık, yorucu bir maç oynandı. Tarihe geçecek maçlardan ve oyunlardan biri oldu.Aslında sakin başladı oyun. Sanki 3 gol yiyen kötü oynayan F.Bahçe yoktu sahada… Uzun zamandır oynamayan Mehmet Ekici de olmak üzere güvenli başladılar.Kaleci dahil 4 savunma da rotasyonluydu. Soldado da uzun süre sonra ilk kez sahadaydı. İki ayaklı maçta skor Fenerbahçe’nin lehine bitti. Bireysel anlamda Aatif ve Skrtel’in çok iyi performansı, iki takım oyuncularının mücadelesi vardı.Her şey yolunda giderken, oyuncuların çok acemice yaptıkları saçmalıklar birbirlerine ikram şekilde gitti. F.Bahçe’de iyi oynayan Alper gereksiz bir kırmızıdan atıldı.Buna rağmen Ekici’nin yaratıcı pasında Şener’le golü buldular. Şenol hoca pazar gününün yıldızı Quaresma’yı soktu, ilk yarıda olmayan Lens’in yerine ama başka bir Alper vakası çıktı Quaresma’dan. Şenol hoca, maçı çevirmek için soktu oyuna ama o ‘çevirmeyelim’ dedi. Kırmızı, oyunu hareketlendirdi. F.Bahçe’nin attığı ilk golde, Soldado’nun tek vuruş ustalığı vardı. Diğer üç gole bakıldığında ilki Mehmet Topal’dan hatayla başladı.F.Bahçe adına atılan golde de enteresandır Vida’nın eline geldi öyle gol oldu.Gol olmasa; kırmızı ve penaltı olacaktı.Talisca’nın kafa vuruşunda da top Hasan Ali’den sekip ağlara gitti. Aykut hocanın akıllı davranıp 3. değişikliği yapmamasını Volkan’ın kartından sonra anladık. İş rövanşa kaldı… Bu sezon böyle bir karar alınmış herkes uymak zorunda. Derbilerde önümüzdeki yıl yapmaları gereken, deplasman avantajını kaldırsınlar. Deplasmandaki gol iki sayılmamalı. Gelelim TFF’ye… Maçı izlerken hiç mi üzülmediniz? Niye biliyor musunuz, 3 gün sonra F.Bahçe’yi Akhisar karşısına çıkarıyorsun. Ben G.Saray’ın, Beşiktaş’ın, Akhisar’ın dinlenmesini doğru buluyorum, tabii ki Beşiktaş Trabzon’la pazartesi oynayacak ama en azından F.Bahçe pazartesi 18.30’da oynayabilirdi.Örneğin sezon sonunda puan puana girildiği zaman son iki haftalar aynı saatte başlayabiliyor. Eller vicdana konup futbolcuları da kulüpleri de korumak zorundasınız.