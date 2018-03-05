Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor Beşiktaş maçı değerlendirmesi

NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında Rıdvan Dilmen mücadeleyi değerlendirdi.
Şöyle benzetme yapayım... Jardel ile Tanju gibi... Jardel golleriyle hatırlanır ama başka türlü hatırlamayız. Tanju golcülüğünün dışında asistleriyle de hatırlanır. Vagner ya atar ya kaçırır. Negredo öyle değil klas oyuncu.
Trabzon
deplasmanında 3 pozisyon bulmak kolay değil. Deplasmanda oynayan Trabzon gibi. Maç başladığında beyazlı takım şampiyonluk yolunda puan kaybetmek istemiyor. Topa sahip olan takım Beşiktaş
ve baskılı oynuyor. Trabzonspor efsane bir kulüp olduğu için, böyle tek kale oynamak eskiden mümkün değildi.
Beşiktaş
puan kaybına tahammülü olmadığı için her türlü riski alıyor. Sonucu kulübeler belirleyecek aslında. Oğuzhan, Negredo, Yusuf...
HAKEMLERE YARDIMCI OLMAYAN BİZİM OYUNCULARIMIZ
Hakemlere yardımcı olmayan bizim oyuncularımız. Cezalandırılmadıkları ve ayıplanmadıkları için de devam ediyorlar. Koordinasyon rezalet, topla giderken kötü gidiyor Vagner Love
ama koşuları müthiş yapıyor. Oyun kabiliyeti, top tekniği falan yok.
LİGİMİZDEKİ EN YETENEKLİ YABANCI OYUNCU BABEL
Ligimizdeki en yetenekli yabancı oyuncu Babel. Barcelona'nın solunda oynayacak kalitede bir oyuncu. Trabzonspor rakibine mahkum oynadı. Beşiktaş final maçı gibi gördüğü maçı hakkıyla kazandı.
Haber Merkezi