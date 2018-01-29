Rıdvan Dilmen’den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu

"HAKEM FENERBAHÇE GOL ATINCA RAHATLAMIŞTIR"

Erdinç Şahin

maçının ardındaneleştirdi.düşünmüyor. Karşılığını alıyor mu? Aslında almıyor değil. Tabii kmaçlarında katkı oldu ama Aykut Kocaman’ın anlayışı bu. Takımda iki Messi olsa, Aykut Kocaman birini oynatır.Pereira’nın ve Fernandao’nun direkt kırmızı kart görmeleri gerekirdi.’ı beğendiğim bir hakem ancak hakemler, iyi hakem olduktan sonra maçı idare etmeye başlıyorlar., 80’e kadar kart görmedi. Maç 1-0 gitse, son dakikada kullandırmadığı korneri de kullandıracaktı.Hakemler maçı yönetmiyor idare etmeye çalışıyor. Bir tarafa hata yapınca dengelemeye çalışıyor.gol atınca rahatlamıştır.Çünkü 1-1 oldu kafası rahat. Etliye sütlüye karışmadı kendine göre. Ancak eve gidince görecek 3 tane kırmızı kartı atladı.Maç Allah’tan Trabzonspor’daydı. Eğer hakem Kadıköy’de vermeseydi o kartları çok farklı olurdu. Hatasını telafi etmek isterken kontrolü kaybedebilirdi.Trabzonspor’un şampiyonluk şansının çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bu özgüvenle zor gözüküyor. Bir de hücum silahlarını arttırmaları lazım.’