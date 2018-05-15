Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı

Rifat Hisarcıklıoğlu, Birliğin TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 74. Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, geçerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı oldu.

BEŞİNCİ KEZ BAŞKAN

TOBB Başkanlığı'na ilk kez 16 Haziran 2001'de seçilen Hisarcıklıoğlu, beşinci kez bu görevi yürütecek.

Yeni TOBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Davut Çetin (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Oğuzhan Ata Sadıkoğlu (Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Başkanı), Mahmut Özgener (İzmir Ticaret Odası Başkanı), Öztürk Oran (İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı), Ayhan Zeytinoğlu (Kocaeli Sanayi Odası Başkanı), Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası Başkanı), Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı), Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Başkanı), Özer Matlı (Bursa Ticaret Borsası Başkanı), Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı), Tamer Kıran (İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanı)."