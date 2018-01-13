Ringde başına darbe alan sporcu Alperen Atabay yoğun bakımda

ŞU AN UYUTULUYOR

Erdinç Şahin

bölgesindeki bir otelde yapılıyor. 8-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya 60 ilden yaklaşık bin 200 sporcu katılıyor.Turnuvaya bugün öğleden sonra yapılan müsabakalarla devam edildi. Antalya Kemer’deki Alakuş Çamyuva Kick Boks Okulu’ndan şampiyonaya katılankarşılaşma sırasında başına aldığı darbeyle yere düştü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Atabay, ambulansla götürüldüğü özel hastanede ameliyat edildi. Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alınan genç sporcunun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.hastanede sporcunun ailesiyle görüştü. Organizasyon başarılı bir şekilde devam ederken böyle talihsiz bir olay yaşandığını söyleyen Başkan Kayıcı, “Sporcumuz maç esnasında sakatlık geçiriyor. Hemen ambulansla hastaneye getiriliyor ve müşahede altına alınıyor. Yapılan kontrol sonucunda ameliyata alınıyor. Şu an yoğun bakımda uyutuluyor. Futbol, yüzme, hangi spor branşı olursa olsun bunlar yaşanabiliyor. Umarım bir an önce iyileşir” dedi.