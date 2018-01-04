Ripple nedir, Ripple nasıl alınır? (Ripple, Bitcoin'in tahtını sallıyor)

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RIPPLE NEDİR?



1 AYDA 10 KAT ARTTI

100 MİLYARDAN 38 MİLYARI PİYASADA

HERKES RİPPLE'I ARIYOR

Yılın son gününde Bitcoin fiyatları yükseldi

100 FARKLI PARA BİRİMİ VAR

Adem Özdoğan

vegibi kripto para birimlerinin arasında kendine yer buldu.'daki yükseliş, kripto para ile ilgilenen yatırımcıların yüzünü güldürdüi.'ın gelecekte Bitcoin'i geçmesi bekleniyor. Ripple'ın yükselişinin ardından herkes, "" gibiaratmaları yapıyor. İşte kripto para birimi Ripple'la ilgili tüm detaylar...Ripple, 2012 yılında bir ödeme ağı (ve aynı zamanda da bir kripto para) olarak hayata geçti. Bilinen pek çok kripto paranın aksine, madenciliği yapılamayan ve ledger adı verilen blockchain tabanlı defterlerin tamamen bir şirket tarafından yönetildiği bir koin. Bir merkezinin bulunması farklılığıyla, özellikle ödeme sistemleri sağlayan büyük şirketlerin ve bankaların, bir muhattap bulabildikleri için sıkça tercih ettikleri bir coin ve ağ olarak öne çıkıyor.628 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 36.8'ini oluştururken, kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi 37.5 milyar dolar olarak hesaplandı. Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin yüzde 13.98yüzde 18.70,yüzde 30.50,yüzde 15.16 veyüzde 2.32 yükseldi.Bitcoin’den farklı olarak Ripple kullancılar tarafından ‘kazınarak’ çıkarılmıyor. Şirketin kontrolü altında. Ripple şirketi ilk etapta 100 milyar adet ripple oluşturdu ve şu anda bunun 38 milyarı dolaşımda.Ripple ile bilgi almak isteyen herkes Google'da,gibi aratmalar yapıyor.Global kripto para pazarının toplam büyüklüğü 689,3 milyar dolar ve bu pazarda 100 farklı kripto para bulunuyor. Bitcoin’in piyasa değeri 255,7 milyar dolar, Ripple’nin 100,4 milyar dolar seviyesinde. Üçüncü sırada ise 85,9 milyar dolar ile Ethereum yer alıyor.