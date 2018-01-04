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Ripple nedir, Ripple nasıl alınır? (Ripple, Bitcoin'in tahtını sallıyor)

Ripple, Türkiye'de gün geçtikte popülerliğini artırıyor. Tüm dünya kripto para birimleri, Bitcoin, Ethereum ve Ripple'ı konuşuyor. Son dönemdeki yükselişi nedeniyle herkes internette Ripple'la ilgili, "Ripple nasıl alınır? Ripple nedir? Ripple ne kadar? Ripple coin" gibi aratmalar yapıyor. Peki, Ripple nedir, nasıl alınır? İşte Ripple'la ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Ripple nedir, Ripple nasıl alınır? (Ripple, Bitcoin'in tahtını sallıyor)
Ripple, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimlerinin arasında kendine yer buldu. Ripple'daki yükseliş, kripto para ile ilgilenen yatırımcıların yüzünü güldürdüi. Ripple'ın gelecekte Bitcoin'i geçmesi bekleniyor. Ripple'ın yükselişinin ardından herkes,  "Ripple nasıl alınır? Ripple nedir? Ripple ne kadar? Ripple Türkiye, Ripple coin, Ripple al" gibi Google aratmaları yapıyor. İşte kripto para birimi Ripple'la ilgili tüm detaylar... 
 

RIPPLE NEDİR?


Ripple, 2012 yılında bir ödeme ağı (RippleNet) ve aynı zamanda da bir kripto para (Ripple XRP) olarak hayata geçti. Bilinen pek çok kripto paranın aksine Ripple, madenciliği yapılamayan ve ledger adı verilen blockchain tabanlı defterlerin tamamen bir şirket tarafından yönetildiği bir koin. Bir merkezinin bulunması farklılığıyla, özellikle ödeme sistemleri sağlayan büyük şirketlerin ve bankaların, bir muhattap bulabildikleri için sıkça tercih ettikleri bir coin ve ağ olarak öne çıkıyor.


1 AYDA 10 KAT ARTTI


Bitcoin 628 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 36.8'ini oluştururken, kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi 37.5 milyar dolar olarak hesaplandı. Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin yüzde 13.98, Bitcoin Cash yüzde 18.70, Cardano yüzde 30.50, Ripple yüzde 15.16 ve Ethereum yüzde 2.32 yükseldi.
 

100 MİLYARDAN 38 MİLYARI PİYASADA


Bitcoin’den farklı olarak Ripple kullancılar tarafından ‘kazınarak’ çıkarılmıyor. Şirketin kontrolü altında. Ripple şirketi ilk etapta 100 milyar adet ripple oluşturdu ve şu anda bunun 38 milyarı dolaşımda.
 

HERKES RİPPLE'I ARIYOR


Ripple ile bilgi almak isteyen herkes Google'da, 'Ripple coin ne kadar, Ripple al, Ripple satın al, Ripple Türkiye, Ripple fiyat, Ripple mining, Ripple coin nedir, Buy Ripple' gibi aratmalar yapıyor. 

Yılın son gününde Bitcoin fiyatları yükseldiYılın son gününde Bitcoin fiyatları yükseldi
 

100 FARKLI PARA BİRİMİ VAR


Global kripto para pazarının toplam büyüklüğü 689,3 milyar dolar ve bu pazarda 100 farklı kripto para bulunuyor. Bitcoin’in piyasa değeri 255,7 milyar dolar, Ripple’nin 100,4 milyar dolar seviyesinde. Üçüncü sırada ise 85,9 milyar dolar ile Ethereum yer alıyor.



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