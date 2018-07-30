Rixos Beldibi tatilinize değer katıyor

Yemyeşil ormanlarla ve Akdeniz'in muhteşem deniz manzarasıyla süslenmiş odalarda konaklayarak; usta şeflerin hünerli ellerinde muhteşem yemeklerin doyulmaz tadına varacaksınız.

Geniş bir hizmet yelpazesine sahip olan Rixos Beldibi'nde çocuklar Rixy Club etkinlikleri ile eğlencenin tadına varıyor, siz de spor olanaklarıyla formunuzu koruyorsunuz.

Rixos Beldibi, iş dünyası ve akademik organizasyonlar için de Antalya toplantı otelleri arasında çok önemli bir merkez. Rixos Beldibi Convention Center'da kusursuz hizmet, donanımlı personel ve son teknolojik olanaklar sayesinde tüm organizasyonlarınızın prestiji artacak. Yenilikçi mimarisi, farklı dekore edilmiş odaları, genel alanları, geniş lobisi, lezzetli menülerin sunulduğu restoranları ve özel tasarlanmış SPA merkezi ile dinlenme, huzur ve konforu bir araya getiren Rixos Beldibi; her şey dahil oteller anlayışına profesyonel bir bakış açısı kazandırıyor.

2014 yılında yenilen havuzu, plajı ve iskelesiyle Rixos Beldibi, Kemer kongrelerine lüks ve konfor getiriyor. Şehrin gürültüsünden uzakta, çam ağaçlarının huzurlu atmosferini ve Beldibi’nin eşsizliğini deniz manzaralı odalarda deneyimleyebileceğiniz Rixos Beldibi; muhteşem mimarisiyle 45.000 m² alana konumlanmıştır. Özel iskele ve 275 metre uzunluğunda doğal yapıdaki sahilde misafirlerimizin denize rahat girebilmesi için ekstra denize giriş yolları da bulunmaktadır.

Rixos Beldibi’nde, her şey dahil otel anlayışına profesyonel bir bakış açısı kazandıran “All Exclusive All Inclusive” sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde Otelin amacı misafirlerin beklentilerini kusursuz hizmet anlayışıyla karşılamaktır.

Antalya Havaalanına 50 km, şehir merkezine de 25 km mesafede bulunan Rixos Beldibi,187 odası, mükemmel deniz ve orman manzarası, ferah ve aydınlık odaları ve dünyanın en seçkin lezzetleri ile siz değerli misafirlerini bekliyor.

Farklı spor dallarını deneme fırsatını da burada yakalayacaksınız. Rixos Beldibi 2 adet yüzme havuzu(1 adet açık havuz,1 adet kapalı havuz) ,Fitness Center, 2 adet tenis kortu, Su sporları merkezi, alanında uzman eğitmenler ile misafirlerine kaliteli hizmet sunuyor.

Açık büfe, A'la carte restoranlar, atıştırmalıklar, özel kokteyller ve şaraplar, mükemmel davetler ile her anında eğleneceğiniz bir Kemer tatili için Rixos Beldibi'nin hizmetlerini mutlaka denemelisiniz.



