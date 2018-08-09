SPA'nın haberine göre Falih, "Riyad ve Ottawa arasında yaşanan diplomatik kriz Suudi devletine ait petrol şirketi Saudi Aramco ile Kanadalı müşterileri arasındaki ilişkileri etkilemez" dedi.

KANADA-SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA 'TUTUKLU İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI KRİZİ'

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Riyad'da hapsedilen Suudi Arabistan asıllı Kanada vatandaşı blog yazarı Raif Badawi ile onu ziyarete giden kız kardeşi Samar Badawi ve bir kadının daha tutuklanması üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Freeland, "Raif Badawi'nin kız kardeşi Samar Badawi'nin Suudi Arabistan'da hapsedildiğini öğrenmekten derin endişe duydum. Kanada, bu zor zamanda Badawi ailesiyle birlikte duruyor ve hem Raif hem de Samar Badawi'nin derhal serbest bırakılmasını şiddetle desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Bakan Freeland'in açıklamalarını 'yabancı bir ülkenin, Suudi Arabistan'ın içişlerine müdahalesi olarak' yorumlayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da aynı yolu izleyerek resmi Twitter hesabından Kanada ile tüm ticari ilişkilerini dondurduğunu, Kanada'nın Riyad Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve kendi büyükelçisini de geri çağırdığını duyurmuştu.