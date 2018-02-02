Riyad Mahrez’e ceza kapıda

SWANSEA MAÇINDA YOK

Erdinç Şahin

, antrenmana çıkmayanpara cezası vermeye hazırlanıyor.İngiliz basınında yer alan haberde, Manchester City’nin Mahrez için yaptığı 60 milyon sterlinlik teklifi reddeden’nin üç gündür antrenmanlara çıkmayanfutbolcuya 200 bin sterlin ceza vereceği iddia edildi.Para cezasının’in iki haftalık ücretine tekabül ettiği belirtilen haberde, teknik direktör Claude Puel’in 26 yaşındaki futbolcuyu ligde yarınkimaçının kadrosuna almayacağı kaydedildi.Leicester City, iki sezon önceki lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi futbolculardan biri olan Mahrez için Manchester temsilcisinden 80 milyon sterlin istemişti.Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından 2016’da yılın futbolcusu seçilen Mahrez, bu sezon lig ve kupada toplam 27 maça çıktı ve 9 gol attı.