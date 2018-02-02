Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Riyad Mahrez’e ceza kapıda

Leicester City, antrenmana çıkmayan Cezayirli futbolcuya 200 bin sterlin para cezası vermeyi planlıyor.

Riyad Mahrez’e ceza kapıda
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, antrenmana çıkmayan Riyad Mahrez’e para cezası vermeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberde, Manchester City’nin Mahrez için yaptığı 60 milyon sterlinlik teklifi reddeden Leicester City’nin üç gündür antrenmanlara çıkmayan Cezayirli futbolcuya 200 bin sterlin ceza vereceği iddia edildi.
 

SWANSEA MAÇINDA YOK


Para cezasının Mahrez’in iki haftalık ücretine tekabül ettiği belirtilen haberde, teknik direktör Claude Puel’in 26 yaşındaki futbolcuyu ligde yarınki Swansea City maçının kadrosuna almayacağı kaydedildi.

Leicester City, iki sezon önceki lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi futbolculardan biri olan Mahrez için Manchester temsilcisinden 80 milyon sterlin istemişti.

Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından 2016’da yılın futbolcusu seçilen Mahrez, bu sezon lig ve kupada toplam 27 maça çıktı ve 9 gol attı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mustafa Cengiz Aytaç Çalım'ın cenazesine katıldı

Mustafa Cengiz Aytaç Çalım'ın cenazesine katıldı
Galatasaray'da Nagatomo ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'da Nagatomo ilk antrenmanına çıktı
Donald Trump’a ‘Kukla’ diyen Maradona için ABD’den şok karar

Donald Trump’a ‘Kukla’ diyen Maradona için ABD’den şok karar
PFDK'dan Sumudica'ya 1 maç men cezası

PFDK'dan Sumudica'ya 1 maç men cezası
Valbuena sorunu bu hafta bitiyor!

Valbuena sorunu bu hafta bitiyor!
Van der Wiel resmen Toronto FC'de

Van der Wiel resmen Toronto FC'de
Göztepe, dünya basınında yer aldı

Göztepe, dünya basınında yer aldı
Galatasaraylılar Derneği'ndeki cinayetin zanlısı tutuklandı

Galatasaraylılar Derneği'ndeki cinayetin zanlısı tutuklandı
Mesut Özil imzayı attı, Arsenal tarihine geçti

Mesut Özil imzayı attı, Arsenal tarihine geçti
Galatasaray'a sis engeli

Galatasaray'a sis engeli
Burak Yılmaz'dan büyük itiraf!

Burak Yılmaz'dan büyük itiraf!