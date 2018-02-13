Rıza Çalımbay Başakşehir mesaisine başladı

ÖNDE BASKI KURULACAK

Erdinç Şahin

5 maçlık galibiyet hasretine son vererek, tekrardan iyi bir hava yakalamak isteyen’da teknik direktörmesaisine erken başladı.Önceki akşam’nda oynananmaçını tribünden takip eden 55 yaşındaki teknik adamın, sık sık notlar alması dikkatlerden kaçmadı. Turuncu-Lacivertliler’in eksik ve zayıf yönlerini analiz eden tecrübeli çalıştırıcı, hafta boyunca da İstanbul ekibinin bu sezon oynadığı maçların özetini izleyecek. Teknik ekibini de görevlendiren başarılı hoca, Başakşehir’in tüm planlarını çözmeye çalışacak.’nda taraftarlarının da desteğini alarak Turuncu-Lacivertliler’i devirmeyi hedefleyenrakibi yıkacak taktiği de yavaş yavaş belirlemeye başladı.maçının ikinci yarısında oynadığı oyunu sahaya yansıtmayı planlayan, 90 dakika boyunca önde baskı kuracak.oynatmamaktan çok kendi oyununu oynamaya çalışacak olan Fırtına, hücum oyuncularıyla da gol arayacak.