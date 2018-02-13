Rıza Çalımbay Başakşehir mesaisine başladı

5 maçlık galibiyet hasretine son vererek, tekrardan iyi bir hava yakalamak isteyen Trabzonspor
’da teknik direktör Rıza Çalımbay
, Medipol Başakşehir
mesaisine erken başladı.
Önceki akşam Fatih Terim Stadyumu
’nda oynanan Başakşehir-Fenerbahçe
maçını tribünden takip eden 55 yaşındaki teknik adamın, sık sık notlar alması dikkatlerden kaçmadı. Turuncu-Lacivertliler’in eksik ve zayıf yönlerini analiz eden tecrübeli çalıştırıcı, hafta boyunca da İstanbul ekibinin bu sezon oynadığı maçların özetini izleyecek. Teknik ekibini de görevlendiren başarılı hoca, Başakşehir’in tüm planlarını çözmeye çalışacak.
ÖNDE BASKI KURULACAK
Medical Park Stadyumu
’nda taraftarlarının da desteğini alarak Turuncu-Lacivertliler’i devirmeyi hedefleyen Rıza Çalımbay,
rakibi yıkacak taktiği de yavaş yavaş belirlemeye başladı.
Fenerbahçe
maçının ikinci yarısında oynadığı oyunu sahaya yansıtmayı planlayan Bordo-Mavililer
, 90 dakika boyunca önde baskı kuracak. Başakşehir’i
oynatmamaktan çok kendi oyununu oynamaya çalışacak olan Fırtına, hücum oyuncularıyla da gol arayacak.
Erdinç Şahin