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Rıza Çalımbay'dan Jose Sosa'ya özel görev!

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zorlu Beşiktaş maçında Jose Sosa'ya eski takımına karşı özel görev verdi. 

Rıza Çalımbay'dan Jose Sosa'ya özel görev!
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zorlu Beşiktaş maçında Jose Sosa'ya eski takımına karşı özel görev verdi. 

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazartesi günü Medical Park Stadyumu'nda, bordo-mavililer için dönüm noktası anlamına gelen karşılaşmada Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, performansıyla her geçen gün takıma daha çok katkı sağlayan Arjantinli oyuncu Jose Sosa'ya özel görev verdi.
 

EN ÖNEMLİ KOZ OLACAK


Trabzonspor'un sezon başında Milan'dan transfer ettiği Jose Sosa, ligin ilk yarısında beklentilerin altında bir görüntü sergilerken, 32 yaşındaki oyuncu ikinci devreyle birlikte daha çok forma şansı bulmaya başladı. Performansıyla takıma her geçen gün daha çok katkı sağlayan tecrübeli oyuncu eski takımı Beşiktaş karşısında bordo-mavililerin en önemli kozlarından biri olacak. Bordo-mavili forma ile henüz golle tanışmayan Sosa, 15 maçta forma giyerken, 2 gol pası verdi.

Trabzonspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, zorlu Beşiktaş müsabakasına doğru Arjantinli oyuncuyla özel bir görüşme yaptı. Siyah-beyazlı takım ile dönüm noktası niteliği taşıyan bir müsabakaya çıkacaklarını anlatan tecrübeli teknik adam, kendisinden beklentileri olduğunu ve büyük bir güven duyduklarını iletti.
 

"BU GÜÇ SENDE VAR"


Son haftalarda daha çok sorumluluk alan Sosa'ya performansını daha yukarılara çekmesi gerektiğini anlatan Çalımbay, "Kariyerinde bir çok kez böyle büyük maçlar oynadın. Tecrüben, sahadaki performansın, sergileyeceğin duruş ve tavırlarla diğer arkadaşlarına öz güven aşılayacaktır. Sahada onları yukarı çekebilirsin. Bu karakter ve güç sende var" diyerek oyuncusunu zorlu karşılaşmaya motive ettiği öğrenildi.

Gökmen Şahin - TRABZON (İHA)


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