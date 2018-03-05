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Rıza Çalımbay'dan maç sonrası açıklamalar

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Rıza Çalımbay'dan maç sonrası açıklamalar
Beşiktaş'a da golden sonra güven geldiğini belirten Çalımbay, "Bizim bir sıkıntımız vardı. Bugün ve önceki maçlarda ofansif yönde istediğimiz şeyleri alamadık. Maç normal giderken gayet iyiydi.


'GOL SIKINTISINI BİR TÜRLÜ AŞAMADIK'


Sonra lehimize çevirmek için iki değişiklikle oyuna müdahale yaptık. Aytemiz Alanya maçında ikinci yarı oyuna girenler kazandırdı, çok güzel şeyler yapmışlardı. Bu maçta da oyuna giren arkadaşlardan aynı şeyi bekledik ama maalesef istediğimiz şekilde olmadı" dedi. 

Çalımbay, şu ana kadar ikinci yarıda oynadıkları maçlarda bütün gollerimizi Burak Yılmaz'ın attığını belirterek, "Bir tane de Abdülkadir atmış. Bir tek Burak değil, bütün arkadaşlarımızın bu işe ortak olması gerekiyor. Bu sıkıntıyı bir türlü aşamadık.


'ÜZGÜNÜZ'


Yapacak bir şey yok yok. Bu maçın böyle olmaması gerekiyordu. Maçın gidişatı böyle değildi. Futbol içinde maalesef böyle şeyler de yaşanıyor, üzgünüz. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu. 

Kadro açısından sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü: 

Soruna çözüm bulmak için geç kaldık. Çözüm devre arasıydı. Şu anda kadro açısından sıkıntı yaşıyorum, o bir gerçek. Mesela sol açık oynatacak oyuncu bulamıyorum.


'SOL  AÇIK BULAMIYORUM'


Başka yerlerimizde de sıkıntımız var. Kulübün de bir sıkıntısı var. Kendi kurduğum takımla savaşmak oynamak apayrı. Bir de geldikten sonra görüyorsunuz. Devreye kadar çok iyi gitmişsiniz.

Bir rapor var. Transferde müdahale etmemiz gerekiyor. Edemediğin zaman mevcut kadroyla devam etmek zorundasın. Şu anda mesela Castillo ortada yok. Ligin ikinci yarısında sakat.

Burak devamlı sakat ve cezalı. Bazı arkadaşlarımızda maalesef sıkıntı oluyor. Sol açığa oyuncu bulamıyorum. Bir sürü yer var sorunlu ama sol açık bulamıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Elimizdeki kadroyu son ana kadar en iyi şekilde kullanacağız.

Maçı kazanmak için müdahale ederek çift forvete döndüklerini belirten Çalımbay, "Ofansif arkadaşlar aldık. Çünkü oyunu oturtmuştuk, gol de bulacağımıza inanıyorduk. Beklemediğimiz anda gol yedik" dedi.
 
Çalımbay, Castillo'nun sakatlığıyla ilgili de bilgi verdi; "Castillo'nun dizinde sakatlığı var. Gençlerbirliği maçında oynattık tekrar sakatlandı. Şu anda tedavi için ülkesine gitti.

1 hafta içinde gelecek ona göre netleşecek. Bizim en çok ihtiyacımız olan, çok şey beklediğimiz oyuncu. Maalesef ligin ikinci yarısı hep sakatlıklarla uğraştı. 1-2 hafta içinde gelebilir" dedi. 
 


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