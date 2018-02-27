Rıza Çalımbay'ın imha planı hazır!

Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanya
’yı mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretini bitiren Trabzonspor’da
gözler artık hafta sonundaki kritik Beşiktaş mücadelesine çevrilmiş durumda. Bordo-Mavililer’in teknik direktörü Rıza Çalımbay
da bu 90 dakika ile yatıp kalkıyor. Deneyimli çalıştırıcı, önceki akşam oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe
mücadelesini tribünden çıplak gözle takip ederken, yine 2 takım arasında perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası sınavında da statta olması bekleniyor.
BU KEZ ZAFER İSTİYOR
Rıza Çalımbay’ın ilk tespitleri, zorlu Beşiktaş
randevusu için hayli kıymetli. İlk yarıda İstanbul’da 2-2 biten maçın rövanşında zafere şartlanan Karadeniz ekibinin hocasının, Fenerbahçe randevusundan çok önemli mesajlar çıkardığı öğrenildi. Buna göre Fenerbahçe’nin yaptığı hatalar, Fırtına’nın yol haritasında belirleyici olacak.
OYUNCULARA AKTARACAK
Fenerbahçe’nin maçta rakibi Beşiktaş
’a çok alan bıraktığını tespit eden Rıza Çalımbay’ın
, “Beşiktaş
ligin toplu oyunu en iyi oynayan takımlarından. Eğer ki boş alan ve topla oynama fırsatı verirseniz işiniz çok fazla zorlaşır. O nedenle en az rakibimiz kadar topla oynama oranına sahip olmalı ve alan bırakmamalıyız. Fenerbahçe ne zaman bunun tersini yaptı oyunun seyri değişti” değerlendirmelerini yaptığı öğrenildi. Çalımbay, bugünden itibaren yapılacak olan antrenmanlarda da sık sık futbolcularıyla bu notlarını paylaşacak ve isteklerini aktaracak.
Erdinç Şahin