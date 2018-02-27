Rıza Çalımbay'ın imha planı hazır!

BU KEZ ZAFER İSTİYOR

OYUNCULARA AKTARACAK

Erdinç Şahin

Geçtiğimiz hafta’yı mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretini bitirengözler artık hafta sonundaki kritik Beşiktaş mücadelesine çevrilmiş durumda. Bordo-Mavililer’in teknik direktörüda bu 90 dakika ile yatıp kalkıyor. Deneyimli çalıştırıcı, önceki akşam oynananmücadelesini tribünden çıplak gözle takip ederken, yine 2 takım arasında perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası sınavında da statta olması bekleniyor.Rıza Çalımbay’ın ilk tespitleri, zorlurandevusu için hayli kıymetli. İlk yarıda İstanbul’da 2-2 biten maçın rövanşında zafere şartlanan Karadeniz ekibinin hocasının, Fenerbahçe randevusundan çok önemli mesajlar çıkardığı öğrenildi. Buna göre Fenerbahçe’nin yaptığı hatalar, Fırtına’nın yol haritasında belirleyici olacak.’a çok alan bıraktığını tespit eden, “ligin toplu oyunu en iyi oynayan takımlarından. Eğer ki boş alan ve topla oynama fırsatı verirseniz işiniz çok fazla zorlaşır. O nedenle en az rakibimiz kadar topla oynama oranına sahip olmalı ve alan bırakmamalıyız. Fenerbahçe ne zaman bunun tersini yaptı oyunun seyri değişti” değerlendirmelerini yaptığı öğrenildi. Çalımbay, bugünden itibaren yapılacak olan antrenmanlarda da sık sık futbolcularıyla bu notlarını paylaşacak ve isteklerini aktaracak.