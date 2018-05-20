Rıza Kocaoğlu canlı yayına girdi: Şampiyon Göztepe taraftarı

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Son maçta Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenen Cim Bom, 21. kez şampiyonluk kupasını almaya hak kazandı.

Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Gomis de 29 golle hem gol kralı oldu hem de ''Türkiye liglerinin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu'' unvanını aldı.

Fatih Terim Galatasaray'ın başındaki 9'uncu sezonunda 7'nci kez şampiyonluk yaşadı.

'ŞAMPİYON GÖZTEPE'

Maçın ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarda bulunduğu sırada röportaja dahil olan oyuncu Rıza Kocaoğlu, 'Şampiyon Göztepe taraftarına teşekkür ediyorum' diyerek alanı terk etti.

Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Mustafa Cengiz’in bakışı gündem oldu.