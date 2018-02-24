Rıza Kocaoğlu, Zeynep Bastık ile aşk yaşıyor

POSTA ÖZEL-Eylem İpek



SAHNEDE GÖRÜP BEĞENDİ

Yaşar Can

Show TV’deki ‘Çukur’un ‘Aliço’su Rıza Kocaoğlu, 2 yıllık sevgilisi oyuncu Eylül Su Sapan’dan (25) Şubat 2017’de ayrılmıştı. Sonra da adını aşk dedikodularından uzak tutmuştu. 38 yaşındaki Rıza Kocaoğlu yalnızlığına son verdi.Şarkıcı-oyuncu Zeynep Bastık ile yeni bir maceraya yelken açtı. Bu ilişki daha çok yeni. Rıza Kocaoğlu, geçen hafta arkadaşları ile gittiği Nişantaşı Carbon Bar’da sahnede Zeynep Bastık’ı görünce çok beğenmiş. Fırsatını bulup tanışmış. Rıza Kocaoğlu, sevgilisinden 13 yaş büyük.