Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Rıza Kocaoğlu, Zeynep Bastık ile aşk yaşıyor

Çukur'un Aliço'su kalbini şarkıcı Zeynep Bastık'a kaptırdı. Rıza Kocaoğlu'nun sevgilisi kendisinden tam 13 yaş küçük...

24 Şubat 2018, Cumartesi 08:53
Rıza Kocaoğlu, Zeynep Bastık ile aşk yaşıyor
POSTA ÖZEL-Eylem İpek

Show TV’deki ‘Çukur’un ‘Aliço’su Rıza Kocaoğlu, 2 yıllık sevgilisi oyuncu Eylül Su Sapan’dan (25) Şubat 2017’de ayrılmıştı. Sonra da adını aşk dedikodularından uzak tutmuştu. 38 yaşındaki Rıza Kocaoğlu yalnızlığına son verdi.


SAHNEDE GÖRÜP BEĞENDİ


Şarkıcı-oyuncu Zeynep Bastık ile yeni bir maceraya yelken açtı. Bu ilişki daha çok yeni. Rıza Kocaoğlu, geçen hafta arkadaşları ile gittiği Nişantaşı Carbon Bar’da sahnede Zeynep Bastık’ı görünce çok beğenmiş. Fırsatını bulup tanışmış. Rıza Kocaoğlu, sevgilisinden 13 yaş büyük.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ünlülerin inanılmaz değişimi

Ünlülerin inanılmaz değişimi
Ümit Karan'a icra geldi

Ümit Karan'a icra geldi

Survivor 10. bölümde neler oldu? (İpek Yaşar ile Emre Durak kimdir?)

Survivor 10. bölümde neler oldu? (İpek Yaşar ile Emre Durak kimdir?)
Eda Taşpınar'ın son hali şaşırttı

Eda Taşpınar'ın son hali şaşırttı
Engin Akyürek ve Cansu Dere'nin aşk tatili (Benden Duymuş Olmayın)

Engin Akyürek ve Cansu Dere'nin aşk tatili (Benden Duymuş Olmayın)
Yunus Günçe: Beni eleştirenlerden sekiz hamle öndeyim

Yunus Günçe: Beni eleştirenlerden sekiz hamle öndeyim
Ayşen Gruda: 8500 flörtüm oldu benim, bırakın herkes rahat rahat flört etsin

Ayşen Gruda: 8500 flörtüm oldu benim, bırakın herkes rahat rahat flört etsin
Serhat Akın’dan sakatlanan Hakan Hatipoğlu için şok sözler

Serhat Akın’dan sakatlanan Hakan Hatipoğlu için şok sözler
Haberci Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı

Haberci Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
Doğuş: Ben şarkıcı değil, sanatçıyım kardeşim

Doğuş: Ben şarkıcı değil, sanatçıyım kardeşim
Anadolu Rock'ın yeni temsilcisi: Ali Ata

Anadolu Rock'ın yeni temsilcisi: Ali Ata