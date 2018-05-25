Önceki yaz Hande Subaşı'yla Bodrum'da yaz aşkı yaşayan Rıza Kocaoğlu, İstanbul'a dönüşünde güzel oyuncudan ayrılmış, eski sevgilisi Eylül Su Sapan ile yeniden ilişkiye başlamıştı.

ALİÇO'NUN LİSTESİ KABARIK

Tekrar barıştığı eski aşkıyla ilişkisi de geçen yaz biten Rıza Kocaoğlu, yönetmen Uluç Bayraktar ve arkadaşlarıyla gittiği Çeşme tatilinde Begüm Birgören ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ekim ayında bu kez “İçerde” dizisindeki rol arkadaşı Damla Colbay'la Cihangir'de baş başa yemek yerken görüntülenen oyuncu, son olarak geçen şubat ayında şarkıcı ve oyuncu Zeynep Bastık'la sevgili olmuştu.

AYRILIK NEDENİ İHANET Mİ?

Zeynep Bastık'ın Rıza Kocaoğlu'nun eski sevgilileri Hande Subaşı ve Begüm Birgören'in yakın arkadaşı olması ise şaşkınlık yaratmıştı. Rıza Kocaoğlu ile Zeynep Bastık aşkı, ilk olarak oyuncu Burak Deniz'in Cağaoğlu Hamamı’nda yapılan doğum günü partisinde ortaya çıkmıştı. İkili, mart sonunda ise Rıza Kocaoğlu'nun Nişantaşı'nda 39. yaş gününü kutladığı parti çıkışı ilk kez el ele objektiflere takılmıştı. Beraber sosyal medyadan aşk dolu pozlar da paylaşan çiftin geçen günlerde ayrıldığı öğrenildi. Zeynep Bastık'ın yakın çevresi ihanet yüzünden çiftin yollarını ayırdığını söylerken ikili birbirini sosyal medyadan da sildi.





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