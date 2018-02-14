Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma asayiş timleri, silah imalatı ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışma sonucu bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, söz konusu adreste yaptıkları aramada 4 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 13 tabanca şarjörü, 7 tabanca fişeği, 50 kurusıkı tabanca fişeği ve silah imalatında kullanılan çok sayıda malzemeyi ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
AA
Büşra Kamış