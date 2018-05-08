Rize kralı aldı: Braian Samudio'nun transferi bitti!

Erdinç Şahin

Yeşil-Mavililer,lı oyuncunun kulübüyle bonservis konusunda anlaşmaya vardı. Ancak kulübü'nun bonservisinin yalnızca yarısını'ye verecek. Oyuncunun ikinci satışında iki takım ortak hareket edecek. Bu sezon 19 gol atan, 5 asist yapan 23 yaşındaki futbolcu için Karadeniz ekibinin kasasından çıkacak para ise 1 milyon Euro.Sezon başında'ın bizzat canlı izleyerek kadroya kazandırdığı İbrahim Üzülmez yönetiminde ise sezonun en ön plana çıkan ismi olarak krallık tacını takmıştı.Samudio da yaptığı her açıklamada takımında kalmak istediğini belirtiyordu.