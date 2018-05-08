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Rize kralı aldı: Braian Samudio'nun transferi bitti!

Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'dan ilk transfer... Yeşil-Mavililer sezon başında Guarani'den kiraladığı Braian Samudio'yu renklerine bağladı. 

Rize kralı aldı: Braian Samudio'nun transferi bitti!
Yeşil-Mavililer, Paraguaylı oyuncunun kulübüyle bonservis konusunda anlaşmaya vardı. Ancak kulübüSamudio'nun bonservisinin yalnızca yarısını Rize'ye verecek. Oyuncunun ikinci satışında iki takım ortak hareket edecek. Bu sezon 19 gol atan, 5 asist yapan 23 yaşındaki futbolcu için Karadeniz ekibinin kasasından çıkacak para ise 1 milyon Euro. 

Sezon başında Hikmet Karaman'ın bizzat canlı izleyerek kadroya kazandırdığı  İbrahim Üzülmez yönetiminde ise sezonun en ön plana çıkan ismi olarak krallık tacını takmıştı. 

Samudio da yaptığı her açıklamada takımında kalmak istediğini belirtiyordu. 

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