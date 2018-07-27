Rize'de bir genç maganda kurşunuyla gözünü kaybetti Rize'nin Güneysu ilçesinde kuzeninin kına gecesine katılan Melikşah Barsbay (18), diğer kuzeni A.C.Ç.’nin (25) tabancasından çıkan merminin gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Bir gözünü kaybeden diğer gözünü de kaybetme tehlikesi bulunan Barsbay hastanede tedaviye alındı. Jandarma, A.C.Ç.’yi gözaltına aldı.