Eren Başak (20) yönetimindeki otomobil, Karadeniz Sahil yolu Rize geçişinde refüje çarparak devrildi.

Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Başak'ın cenazesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu, çalışmaların ardından açıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ’NDEN GENÇ TARAFTARI İÇİN TAZİYE MESAJI

Koyu Çaykur Rizespor taraftarı olduğu öğrenilen Eren Başak için Çaykur Rizespor Kulübü acı haberi alır almaz internet sitesinden taziye mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesaj şöyle: ‘’Tribünlerimizin sevilen simalarından; Selçuk Üniversitesi radyo-televizyon ve sinema bölümü öğrencisi, 19 yaşındaki Eren Başak’ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm taraftarımızın ve Rizespor camiasının başı sağ olsun.’’

Küçük yaşından itibaren Yeşil-Mavili renklere gönül veren, takımını deplasmanlar başta olmak üzere Rize'deki her maçta yalnız bırakmayan Eren, en son arkadaşlarıyla Cumartesi günü Çaykur Rizespor'un Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçında da tribündeki yerini almıştı.