Rize'de her sene düzenlenen İcazet Merasimi, bu yıl da hafızların tören alanına şehir merkezinden yürüyerek geçmesiyle başladı. 366 hafızın mezun olduğu törenden önce gerçekleştiren yürüyüş kameralara yansıdı.

DİYANET BAŞKANI'NIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayımlanan habere göre; Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen “Hafızlık İcazet Merasimi”nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızları, anne-babalarını ve hocalarını tebrik etti.

Hafızlığın Allah’ın yeryüzünde bir insana verebileceği en büyük nimetlerden olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Çünkü hafızlık, adeta canlı bir Mushaf haline gelmektir. Kur’an-ı Kerim’in tamamını aklına, kalbine nakşetmektir. Meleklerle dost olmaktır” dedi

Başkan Ali Erbaş, Kur’anı Kerim’in önemine dikkat çekerek “Kur’an; insana, kendini, Rabbini, evreni, varoluşun gayesini, asil, onurlu ve tertemiz bir hayatın nasıl yaşanacağını ve ahireti anlatan bir kitaptır. Kur’an; hakk ile batılı, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini, faydalı ile zararlıyı birbirinden ayıran bir ölçüdür” diye konuştu.