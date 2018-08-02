Rize’de sağanak sele döndü; başkan 'batıyoruz' paylaşımı yaptı

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından yağış bu sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Yağışlar özellikle kentin merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde etkili oldu. Muradiye beldesinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselerek taşan dere, beldeyi su altında bıraktı.

"BATIYORUZ"

Yağışın sele dönüşmesiyle, yörede çok sayıda evin zemin ile bodrum katlarını ve bazı iş yerlerini su bastı. Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, yağışın sele dönmesi üzerine sosyal medya aracılığıyla “Allah’ım yardım et batıyoruz” yazılı paylaşımda bulundu.

Haber verilmesi üzerine beldeye özel idaresine ait iş makineleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Öte yandan şiddeti yağışın kentte akşama kadar süreceği bildirilirken, bölgede meydana gelebilecek olası ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda da bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan hava tahmin raporunda, önümüzdeki saatlerde Samsun'un Terme ve Ordu'nun Ünye ilçelerinde ani taşkın riski bulunduğundan dere yatağında bulunan köprü ve menfez çevrelerinde meydana gelebilecek taşkın, ani sel, su baskını ve sele karşı ilgili kurum, kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması uyarısı yapıldı.

TAŞKIN YAŞANDI

Yapılan uyarının ardından Ordu'nun Ünye ilçesindeki etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Sokaklar ve caddeler biriken yağmur sularıyla kaplandı. Ünye ilçesinde bu gece saat 03.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur yaklaşık 6 saat aralıksız devam etti. Şiddetli sağanak yağmur Çınarlık, Bayramca, Fevzi Çakmak ve Liseler mahallelerinde etkili oldu.

Bu bölgelerde bazı ev ve işyerlerinde su baskınları meydana geldi. sokaklar ve caddelerde biriken yağmur suları ise ulaşımda aksamalara neden oldu. Tabakhane Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi ise korkuya neden oldu. Yuvasını su basan bir sokak köpeğinin ise yavrularını ağzıyla taşıyarak başka bir yere götürmesi ise dikkat çekti.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ KIYI İLLERİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Halen Orta ve Doğu Karadeniz’de (Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (02.08.2018 Perşembe) ve Cuma (03.08.2018) günleri etkisini ve şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Bölgede Perşembe ve Cuma günleri görülecek yağışların, 48 saatlik süre zarfında Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) yerel olarak bazı il ve ilçelerde toplamda 100-200 kg/m2 yağış bırakacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.



