Rize'de yaş çay yüklü kamyonet devrildi
Rize'de yaş çay yüklü kamyonet çay tarlasına devrildi
Kalkandere ilçesine bağlı Çakırlı köyünde Şenol Yıldırım'ın kullandığı 53 DZ 195 plakalı yaş çay yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay tarlasının bulunduğu yamaca devrildi.
Bir süre sürüklenen kamyonet, yamacın alt bölümünde bulunan marangoz atölyesinin çatısına çarparak durdu.
Sürücü ve aracın kasasında bulunan iki kişi, kamyonetten atlayarak yara almadan kurtuldu. Kamyonetin kasasındaki ürün çay bahçesine döküldü marangoz atölyesinin çatısında maddi hasar oluştu.
AA