Rize'de yaş çay yüklü kamyonet devrildi
Rize’deki Çakırlı Köyü'nde Şenol Yıldırım’ın kullandığı yaş çay yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay tarlasının bulunduğu yamaca devrildi
Bir süre sürüklenen kamyonet, yamacın alt bölümünde bulunan marangoz atölyesinin çatısına çarparak durdu.
Sürücü ve aracın kasasında bulunan iki kişi, kamyonetten atlayarak yara almadan kurtuldu.
Kamyonetin kasasındaki ürün çay bahçesine döküldü, marangoz atölyesinin çatısında da maddi hasar oluştu.